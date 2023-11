I periodi migliori per acquistare giochi da tavolo durante tutto l'anno

Se sei un appassionato di giochi da tavolo, conosci l'emozione di trovare grandi affari sui tuoi giochi preferiti. Sebbene il Black Friday e il Cyber ​​Monday siano noti per le loro offerte scontate di giochi da tavolo, ci sono altri periodi durante l'anno da tenere a mente. Ecco alcuni momenti alternativi per mettere a segno ottimi risparmi sui giochi da tavolo.

Amazon Prime Day

Amazon Prime Day è un evento che vale la pena segnare sul tuo calendario se stai cercando offerte di giochi da tavolo. Questa vendita annuale si svolge generalmente a giugno o luglio ed è riservata esclusivamente ai membri Prime. Mentre altri rivenditori possono offrire offerte concorrenti, Amazon è la soluzione migliore per trovare un'ampia gamma di giochi scontati. Considera l'idea di creare un elenco dei giochi da tavolo che desideri acquistare e di stabilire un budget per sfruttare al massimo questo evento. Puoi anche utilizzare strumenti come camelcamelcamel per tenere traccia delle fluttuazioni dei prezzi e decidere se è meglio acquistare durante il Prime Day o attendere il Black Friday.

Primo giorno di ottobre

Amazon organizza anche un secondo Prime Day in ottobre chiamato Prime Big Deal Days o Prime Day 2. Questa vendita di 48 ore serve come anteprima per le prossime offerte del Black Friday. È un'ottima occasione per verificare se sono disponibili i giochi da tavolo che ti sei perso durante il primo Prime Day. Inoltre, è l'occasione per dare una sbirciatina alle offerte del Black Friday.

Vendite al dettaglio

I giochi da tavolo possono essere trovati in vendita durante tutto l'anno presso vari rivenditori. Amazon offre spesso offerte casuali sui giochi da tavolo, quindi è consigliabile tenere d'occhio i loro prezzi. Altri negozi come Target, GameStop, Walmart e persino Barnes and Noble spesso corrispondono o competono con le offerte di giochi da tavolo di Amazon. Rimani aggiornato sulle migliori offerte di giochi da tavolo seguendo IGN Deals su Twitter o controllando regolarmente la raccolta delle migliori offerte di giochi da tavolo.

Ricordati di pianificare in anticipo, creare una lista dei desideri e confrontare i prezzi presso diversi rivenditori. I giochi da tavolo possono esaurirsi rapidamente durante gli eventi di vendita, quindi assicurati di ottenere l'offerta migliore prima di effettuare un acquisto. Buon gioco!

FAQ

1. Ci sono altri eventi di vendita in cui posso trovare offerte di giochi da tavolo?

Sì, a parte il Black Friday e il Cyber ​​Monday, puoi trovare sconti sui giochi da tavolo durante l'Amazon Prime Day e il Prime Day di ottobre.

2. Devo essere un membro Amazon Prime per accedere alle offerte Prime Day?

Sì, Amazon Prime Day è esclusivo per i membri Prime.

3. Quali rivenditori offrono spesso giochi da tavolo in vendita durante tutto l'anno?

Rivenditori come Amazon, Target, GameStop, Walmart e Barnes and Noble offrono spesso offerte di giochi da tavolo.

4. Come posso monitorare le fluttuazioni dei prezzi su Amazon?

Puoi utilizzare strumenti come camelcamelcamel, che fornisce grafici storici dei prezzi per i prodotti Amazon, aiutandoti a determinare il momento migliore per acquistare.

5. Come posso rimanere aggiornato sulle ultime offerte di giochi da tavolo?

Puoi seguire le offerte IGN su Twitter o controllare la raccolta delle migliori offerte di giochi da tavolo per gli ultimi aggiornamenti.