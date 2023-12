2023: un anno spettacolare per i giochi di ruolo

Riepilogo: l'anno 2023 ha portato alla luce una serie di uscite molto attese nel genere dei giochi di ruolo, offrendo ai fan una festa di diverse esperienze di gioco. Anche se alcuni giochi hanno ricevuto più attenzione di altri, è stato un anno straordinario nel complesso.

Il rinomato Starfield e la sua comunità dedicata

Starfield di Bethesda, un tanto atteso viaggio nello spazio, potrebbe essere rimasto sotto i riflettori meno tempo del previsto, ma ha comunque catturato il cuore di molti appassionati di giochi di ruolo. Nonostante la sua natura tentacolare e la confusione occasionale, questo gioco di ruolo di fantascienza è diventato un atto d'amore per il regista Todd Howard e il suo team. La miscela unica di esplorazione e omaggio ai film e alla letteratura di fantascienza di Starfield ha affascinato i giocatori. Ha inoltre favorito una comunità dedicata che con passione costruiva navi, creava avamposti e ne svelava i segreti. Starfield ha realizzato i sogni dei fan che desideravano un'esperienza di gioco di ruolo tripla A ispirata a Star Trek.

Diablo IV: Il ritorno dell'orrore sanguinario

Diablo IV ha fatto un ritorno trionfante alle radici raccapriccianti e oscure della serie, guadagnandosi notevoli elogi per il suo combattimento finemente messo a punto, le ampie opzioni di personalizzazione, la grafica straordinaria e le solide basi per i servizi live. Mentre il lancio della Stagione 1 è stato criticato, la reattività di Blizzard e la successiva Stagione 2 hanno migliorato la reputazione del gioco tra i fan. Diablo IV ha fornito un'esperienza cooperativa eccezionale su PC e console, evocando la nostalgia per l'età d'oro di Blizzard. Con le espansioni all'orizzonte, Diablo IV dà ai giocatori motivo di essere ottimisti riguardo al futuro di Blizzard nel 2024.

Sea of ​​Stars: un accogliente gioco di ruolo a turni

Sea of ​​Stars di Sabotage Studios ha abbracciato lo spirito dei classici giochi di ruolo sviluppati per Super Nintendo e PlayStation. Questo tributo ai giochi di ruolo a 16 bit ha offerto ai giocatori un'avventura sana e accogliente con un cast commovente, avvincenti battaglie a turni e una deliziosa colonna sonora. Anche se è stato completato in circa 30 ore, il gioco ha lasciato un ricordo indelebile con la sua grafica straordinaria e il gameplay affascinante. Sea of ​​Stars ha dimostrato che un'esperienza di gioco di ruolo semplice può ancora affascinare i giocatori in un genere pieno di mondi complessi.

Octopath Traveler 2: un viaggio attraverso personaggi memorabili

Octopath Traveller 2 si è basato sul successo del suo predecessore, offrendo un'avventura più grandiosa piena di personaggi indimenticabili, una scrittura eccezionale e un'altra colonna sonora fenomenale. Questo omaggio ai classici giochi di ruolo a 16 bit ha catturato il cuore degli appassionati di giochi di ruolo, che lo hanno acclamato come il loro gioco dell'anno. L'esclusivo stile artistico HD-2D del gioco, combinato con le narrazioni intrecciate, ha offerto ai giocatori un'esperienza davvero unica nel suo genere. Dallo straordinario chierico sarcastico, Temenos, alla sua grafica straordinaria, Octopath Traveller 2 ha esemplificato la dedizione di Square Enix nel celebrare la storia dei giochi di ruolo.

In Stars and Time: un bizzarro omaggio a Earthbound e Undertale

In Stars and Time, un gioco di ruolo fortemente influenzato da Earthbound e Undertale, ha portato un pizzico di stranezza al mix. Mentre il protagonista Siffrin affrontava un'avventura apparentemente ordinaria, il gioco rivelava un loop temporale pieno di sorprese. Il gioco offriva una miscela unica di storia, gameplay e grafica affascinante, coinvolgendo i giocatori in un'esperienza di gioco di ruolo straordinaria.

Il 2023 si è distinto davvero come un anno straordinario per gli appassionati di giochi di ruolo, introducendo una gamma diversificata di giochi in grado di soddisfare gusti e preferenze diversi. Dalle grandi avventure spaziali agli intimi viaggi a turni, quest'anno ha messo in mostra la capacità del genere di dare vita a una narrazione coinvolgente e a un gameplay avvincente.