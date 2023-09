Programmi TV e film Hidden Gem su Prime Video

By

Negli ultimi anni, Amazon Prime Video è diventato uno dei principali attori nel settore dello streaming, offrendo un'ampia gamma di contenuti ai suoi abbonati. Anche se potrebbe non ricevere la stessa attenzione dei suoi concorrenti come Netflix e HBO Max, Prime Video ha la sua giusta dose di gemme nascoste che spesso vengono trascurate. Dalle avvincenti saghe poliziesche ai drammi internazionali e alle serie di realtà, c'è qualcosa per tutti i gusti su Prime Video.

Una gemma nascosta su Prime Video è la serie western “The English”. Con Emily Blunt, lo spettacolo segue un'aristocratica inglese in cerca di vendetta per la morte di suo figlio. Porta gli spettatori in un inseguimento attraverso il violento paesaggio dell'America centrale del 1890.

Per coloro che preferiscono i reality, “Jinny's Kitchen” offre una via di fuga tranquilla. Ambientato a Bacalar, in Messico, lo spettacolo segue l'attore sudcoreano Park Seo-joon e il suo amico Kim Tae-hyung (alias V) dei BTS mentre gestiscono un ristorante di street food coreano. È una serie serena e che induce alla voglia di viaggiare e offre una pausa pacifica dalla vita di tutti i giorni.

Se i film polizieschi sono più il tuo stile, "ZeroZeroZero" è un must da guardare. Basata su un libro di Roberto Saviano, la serie segue il viaggio di un carico di cocaina attraverso sei paesi e tre continenti. È un vasto dramma poliziesco che approfondisce le complessità del traffico internazionale di droga.

Per un'opzione più leggera, "Class of 07" offre una versione umoristica del genere delle riunioni delle scuole superiori. Questa serie australiana segue un gruppo di donne che ricordano i drammatici anni del liceo mentre il mondo fuori si trova ad affrontare la fine letterale del mondo a causa del cambiamento climatico.

Gli appassionati di fantascienza apprezzeranno “Paper Girls”, che ricorda la popolare serie “Stranger Things”. Basato sui graphic novel di Brian K. Vaughan, lo spettacolo segue quattro ragazze di carta che vengono coinvolte in una battaglia tra viaggiatori nel tempo in guerra. Trasportati nel futuro, devono trovare la strada per tornare a casa mentre vengono braccati da una fazione militante.

Infine, “Outer Range” combina elementi di un dramma familiare con elementi soprannaturali. Ambientata in una piccola città, la serie segue la famiglia Abbott mentre affronta la scomparsa della nuora e l'arrivo di un misterioso vuoto nero. Segreti e tensioni si svelano mentre combattono per proteggere la loro terra e svelare i misteri che li circondano.

Anche se Prime Video potrebbe non avere lo stesso livello di coerenza di altri servizi di streaming, queste gemme nascoste dimostrano che vale la pena esplorarle. Quindi la prossima volta che cerchi qualcosa di nuovo da guardare, dai una possibilità a queste serie e film sottovalutati su Prime Video.

