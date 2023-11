Nuove offerte Apple per il Black Friday e il Cyber ​​Monday 2023

By

Le festività natalizie si stanno avvicinando rapidamente, il che significa che è ora di iniziare a pensare alla lista della spesa. Il Black Friday e il Cyber ​​Monday sono dietro l'angolo e ciò significa grandi sconti da parte di rivenditori come Amazon, Best Buy, Walmart e altri. Che tu stia cercando di acquistare regali per i tuoi cari o di regalarti un nuovo gadget, ci sono molte offerte di cui approfittare.

Uno dei marchi più ricercati durante la stagione dello shopping è Apple. Conosciuti per i loro dispositivi di alta qualità, è raro trovare sconti sostanziali sui prodotti Apple. Tuttavia, quest’anno ci sono alcune entusiasmanti offerte anticipate del Black Friday che meritano la tua attenzione.

Se stai guardando un nuovo MacBook Air, Amazon offre uno sconto di $ 200 sul modello 2023. Questo elegante laptop è dotato di display Liquid Retina da 15.3 pollici, 8 GB di RAM e memoria SSD da 256 GB. Al prezzo scontato, è un affare per chiunque abbia bisogno di un laptop potente e compatto.

Verizon offre anche ottime offerte sui dispositivi Apple. Permuta il tuo vecchio dispositivo e ricevi gratuitamente il nuovo Apple iPhone 15 Pro, a seconda dell'opzione di archiviazione preferita. Inoltre, Verizon offre fino a $ 280 di sconto su un iPad quando inizi una nuova linea. Come bonus aggiuntivo, riceverai una Apple TV gratuita con l'acquisto del telefono, insieme a sei mesi di Apple One gratuitamente.

Per gli amanti dell'iPad, Best Buy ha molto sull'iPad mini. Questo tablet compatto è dotato di un processore A15, memoria SSD da 64 GB, 4 GB di RAM e uno straordinario display Retina. Con uno sconto di $ 100, è una fantastica opportunità per mettere le mani sull'ultimo iPad mini.

Se sei nel mercato degli auricolari wireless, Amazon offre uno sconto di $ 60 sugli Apple AirPods Pro di seconda generazione. Questi auricolari offrono un'incredibile qualità del suono e sono dotati di funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore.

Per gli audiofili, Best Buy offre uno sconto di $ 70 sulle cuffie Apple AirPods Max. Queste cuffie over-ear forniscono un suono wireless di prim'ordine e sono dotate di un design elegante e raffinato.

Queste sono solo alcune delle prime offerte Apple disponibili durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday. Assicurati di tenere gli occhi aperti per ulteriori sconti e di controllare frequentemente gli aggiornamenti sulle ultime offerte. Felice shopping!

Domande frequenti

Che cos'è il Black Friday?

Il Black Friday è una giornata di shopping popolare che si svolge il giorno dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti. È noto per i suoi enormi sconti e offerte da vari rivenditori.

Quando è il Black Friday 2023?

Il Black Friday 2023 cade il 24 novembre.

Di solito i prodotti Apple vengono messi in vendita durante il Black Friday?

I prodotti Apple in genere non sono fortemente scontati durante il Black Friday. Tuttavia, spesso sono disponibili alcune offerte, in particolare sui modelli più vecchi o tramite rivenditori autorizzati.

Posso trovare offerte sui prodotti Apple online?

Sì, molti rivenditori offrono offerte online per il Black Friday, comprese le principali piattaforme di e-commerce come Amazon. È un ottimo modo per approfittare degli sconti senza dover visitare i negozi fisici.

Come posso trovare le migliori offerte Apple?

Per trovare le migliori offerte Apple, è importante confrontare i prezzi di diversi rivenditori e cercare sconti su siti Web affidabili. Tieni d'occhio i rivenditori Apple ufficiali e i rivenditori autorizzati per prodotti originali e un servizio affidabile.

Ci sono offerte su altri prodotti tecnologici durante il Black Friday e il Cyber ​​Monday?

Assolutamente! Il Black Friday e il Cyber ​​Monday sono noti per offrire sconti su un'ampia gamma di prodotti tecnologici, inclusi smartphone, laptop, TV, dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. È un ottimo momento per trovare occasioni su marchi famosi e aggiornare la tua configurazione tecnologica.