Preparati per le prime offerte del Black Friday di Amazon

Le offerte del Black Friday 2023 di Amazon verranno lanciate ufficialmente il 17 novembre, ma il rivenditore sta già offrendo entusiasmanti vendite anticipate e offerte per dare il via alla stagione dello shopping. Dopo l'evento Prime Big Deal Days del mese scorso, Amazon si sta ora unendo ad altri importanti rivenditori nel rilasciare forti risparmi anticipati per il Black Friday.

A differenza del Prime Day e dei Prime Big Deal Days, chiunque può acquistare le offerte del Black Friday di Amazon, sebbene il rivenditore offra alcune offerte esclusive solo su invito per i membri Prime. I membri Prime hanno anche l'opportunità di guadagnare un rimborso del 5% su tutti gli acquisti su Amazon e Whole Foods registrandosi per una carta Visa Signature Amazon Prime Rewards.

Ecco alcune delle migliori offerte del Black Friday di Amazon da non perdere:

1. Amazon Fire TV Stick 4K Max: l'ultima versione di Fire Stick con 16 GB di spazio di archiviazione, perfetta per lo streaming di film e programmi TV.

2. Bose QuietComfort Earbuds II: goditi le cuffie con cancellazione del rumore di alta qualità con fino a sei ore di durata della batteria con una singola carica.

3. Maschere idratanti Grace & Stella – Combatti la pelle secca e squamosa sotto gli occhi con questi cerotti rinfrescanti sotto gli occhi che riducono il gonfiore e idratano la pelle.

4. Smartwatch Fitbit Versa 4: rimani aggiornato sui tuoi obiettivi di salute e fitness con questo smartwatch versatile che analizza varie metriche di salute.

5. Imbarcatevi sul kit per il test del DNA del cane – Scoprite la razza del vostro animale domestico e verificate potenziali condizioni di salute utilizzando questo kit completo per il test del DNA del cane.

6. Aspirapolvere girevole Bissell CleanView Pet Reach: mantieni la tua casa pulita e priva di peli di animali domestici con questo potente aspirapolvere progettato specificamente per i proprietari di animali domestici.

7. Macchina per caffè ed espresso Nespresso VertuoPlus Deluxe: goditi una deliziosa tazza di caffè o espresso con questa comoda caffettiera monodose e montalatte.

8. Kasa Smart Plug HS103P: prendi il controllo dei tuoi dispositivi da remoto utilizzando questa smart plug preferita dallo staff e l'app complementare.

9. Friggitrice ad aria Ninja AF161 Max XL: cucina pasti croccanti e più sani con questa friggitrice ad aria di grande capacità che offre sette programmi one-touch.

10. Google Nest Learning Thermostat: risparmia energia e goditi un comfort personalizzato con questo termostato intelligente che apprende la tua routine e si adatta di conseguenza.

Oltre a queste offerte, Amazon offre anche sconti su una vasta gamma di altri prodotti, tra cui router Wi-Fi, decorazioni natalizie, campanelli Ring, dispositivi Logitech, dispositivi di streaming Fire TV, prodotti per la casa intelligente Blink e pentole All-Clad.

Preparati a cogliere queste incredibili offerte e ad avviare la stagione dello shopping natalizio con i primi risparmi del Black Friday di Amazon.

FAQ

Chiunque può acquistare le offerte del Black Friday di Amazon?

Sì, chiunque può acquistare le offerte del Black Friday di Amazon, anche se per i membri Prime sono disponibili alcune offerte esclusive solo su invito.

Quali sono i vantaggi di sottoscrivere una carta Visa Signature Amazon Prime Rewards?

I membri Prime possono guadagnare un rimborso del 5% su tutti gli acquisti su Amazon e Whole Foods registrandosi per una carta Visa Signature Amazon Prime Rewards, oltre ad altri vantaggi.

Ci sono dei saldi anticipati del Black Friday a cui prestare attenzione su Amazon?

Sì, Amazon offre saldi anticipati per il Black Friday su vari prodotti, tra cui router Wi-Fi mesh eero, decorazioni natalizie, campanelli e fotocamere Ring, dispositivi Logitech, dispositivi di streaming Fire TV, campanelli e fotocamere per la casa intelligente Blink e pentole All-Clad.