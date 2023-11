Nuove offerte del Black Friday per SSD compatibili con PS5

I saldi del Black Friday di Amazon sono iniziati alla grande, offrendo ai giocatori una fantastica opportunità di aggiudicarsi unità a stato solido (SSD) di alta qualità compatibili con PS5 a prezzi imbattibili. Attualmente, ci sono due offerte straordinarie da non perdere assolutamente: l'SSD Nextorage Japan da 2 TB per soli $ 99.99 e l'SSD Silicon Power XS70 da 2 TB per soli $ 95.97. Questi SSD non solo hanno un prezzo conveniente ma offrono anche prestazioni eccezionali.

L'SSD Nextorage Japan da 2 TB è un componente hardware straordinario che soddisfa tutti i requisiti per la compatibilità con PS5. Vantando velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 7300 MB/s e 6900 MB/s, questo SSD supera di gran lunga la velocità minima consigliata di 5,600 MB/s. Inoltre, è dotato di un dissipatore di calore in alluminio a doppia faccia, garantendo un raffreddamento ottimale anche durante sessioni di gioco intense.

D'altra parte, l'SSD Silicon Power XS70 da 2TB mostra le sue capacità con velocità di trasferimento fino a 7300 MB/s in lettura e 6800 MB/s in scrittura. Con il suo robusto dissipatore di calore in alluminio preinstallato, questo SSD promette un'eccellente dissipazione del calore, ideale per mantenere le massime prestazioni sulla tua PS5.

È interessante notare che Nextorage Japan ha un background intrigante. Fondata originariamente da Sony nel 2019 come sottodivisione SSD, la società mirava a sviluppare un SSD ufficiale per PS5. Tuttavia, i piani sono cambiati e Sony ha ceduto la sua partecipazione in Nextorage Japan a Phison, un rinomato attore nel mercato dei controller di memoria a stato solido. L'esperienza di Phison garantisce che Nextorage Japan continui a fornire SSD all'avanguardia.

Se sei un appassionato di PlayStation alla ricerca dell'offerta SSD perfetta, tieni gli occhi aperti per i prossimi sconti mentre ci avviciniamo al Black Friday. È probabile che emergano offerte SSD più interessanti e, stai tranquillo, saremo qui per aggiornarti con le migliori offerte compatibili con la tua console PS5.

Domande frequenti (FAQ)

1. Questi SSD sono compatibili con la PS5?

Sì, sia l'SSD Nextorage Japan da 2 TB che l'SSD Silicon Power XS70 da 2 TB sono progettati specificamente per la console PS5 e sono completamente compatibili.

2. Quali sono i vantaggi di questi SSD rispetto agli altri?

Questi SSD offrono prestazioni eccezionali, con velocità di trasferimento ben oltre il requisito minimo consigliato per PS5. Inoltre, sono dotati di dissipatori di calore preinstallati per garantire un raffreddamento efficiente durante le sessioni di gioco intense.

3. Posso aspettarmi più offerte SSD con l'avvicinarsi del Black Friday?

Assolutamente! Con l’avvicinarsi del Black Friday, si prevede che emergano numerose offerte SSD su misura per la console PS5. Assicurati di rimanere sintonizzato, poiché continueremo ad aggiornare questa pagina con le migliori offerte SSD disponibili.

4. Esiste una guida per trovare altre offerte del Black Friday per PS5?

Sì, per altre offerte del Black Friday come queste, consulta la nostra guida completa alle offerte del Black Friday per PS5 per il 2023. Presenta una varietà di sconti e offerte su giochi, accessori e altro ancora per PS5.