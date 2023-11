Nuovo nuovissimo articolo: offerte imbattibili su cuffie e auricolari Beats durante i saldi del Black Friday di Amazon

By

I saldi del Black Friday di Amazon sono qui e, se sei alla ricerca di cuffie o auricolari di alta qualità, questa è l'occasione perfetta per fare degli affari incredibili. Tra le offerte di spicco ci sono le cuffie wireless Beats Studio Pro con cancellazione del rumore e gli auricolari true wireless Beats Studio Buds, entrambi disponibili a prezzi notevolmente scontati.

Le cuffie wireless con cancellazione del rumore Beats Studio Pro, originariamente al prezzo di $ 350, sono ora disponibili per soli $ 169.95. Si tratta di un enorme sconto del 51%! Queste cuffie rappresentano l'apice della qualità audio Beats, offrendo prestazioni audio eccezionali e un'impressionante cancellazione attiva del rumore. Prodotto da Apple, Beats Studio Pro incorpora diverse funzionalità tipiche di Apple, tra cui l'audio spaziale con tracciamento della testa, accoppiamento one-touch e persino la funzionalità "Trova il mio". Inoltre, è dotato di un raro dac USB integrato, che consente agli utenti di ascoltare file audio senza perdita di dati tramite USB. Con una durata della batteria fino a 40 ore e padiglioni pieghevoli per una facile trasportabilità, Beats Studio Pro è una scelta eccellente per chiunque cerchi cuffie wireless con cancellazione del rumore di prim'ordine.

Se gli auricolari true wireless sono più il tuo stile, i Beats Studio Buds sono un'opzione imbattibile. Normalmente al prezzo di $ 150, sono ora disponibili per soli $ 99.99 durante i saldi del Black Friday di Amazon, risparmiando un generoso 33%. Questi auricolari offrono la massima libertà senza fili che collegano i due auricolari, consentendo la massima praticità e comfort. Nonostante le loro dimensioni compatte, offrono una qualità del suono impressionante e sono dotati di cancellazione attiva del rumore, rendendoli perfetti per il tuo stile di vita in movimento.

Non perdere queste incredibili offerte su cuffie e auricolari Beats durante i saldi del Black Friday di Amazon. Che tu preferisca le cuffie over-ear o la libertà degli auricolari wireless, c'è l'opzione perfetta per te a un prezzo imbattibile. Migliora la tua esperienza di ascolto e goditi la qualità eccezionale per cui i prodotti Beats sono rinomati.

Domande frequenti

1. Le cuffie wireless con cancellazione del rumore Beats Studio Pro sono compatibili con tutti i dispositivi?

Sì, Beats Studio Pro può connettersi in modalità wireless tramite Bluetooth a qualsiasi dispositivo compatibile o essere utilizzato con un cavo audio da 3.5 mm per dispositivi senza funzionalità Bluetooth.

2. Posso utilizzare le cuffie Beats Studio Pro per le telefonate?

Assolutamente! Le cuffie sono dotate di un microfono integrato che ti consente di rispondere alle chiamate con facilità.

3. I Beats Studio Buds sono dotati di inserti auricolari di dimensioni diverse?

Sì, i Beats Studio Buds includono gommini di diverse dimensioni, garantendo una vestibilità comoda e sicura per ogni singolo utente.

4. Quanto tempo occorre per caricare le cuffie Beats Studio Pro?

Con il cavo USB Type-C incluso, è necessaria circa 1 ora e 15 minuti per caricare completamente le cuffie.

5. Posso utilizzare i Beats Studio Buds per allenarmi?

Assolutamente! I Beats Studio Buds sono progettati per resistere al sudore, rendendoli un compagno ideale per allenamenti e attività all'aperto.