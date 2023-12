Oli da cucina migliori e peggiori: aumentano sapore e salute

By

Riepilogo: incorporare grassi sani nei pasti è essenziale per migliorare l’assorbimento dei nutrienti, promuovere la salute del cuore e migliorare il sapore del cibo. Quando si tratta di oli da cucina, la scelta del tipo giusto è fondamentale. Questo articolo esplora gli oli da cucina migliori e peggiori per la tua salute e fornisce suggerimenti per selezionare gli oli ideali per le tue esigenze e preferenze.

Olio d'oliva:

L’olio d’oliva è un olio da cucina salutare per il cuore che offre numerosi benefici per la salute. Le diete ricche di olio d’oliva sono state associate a minori rischi di condizioni di salute comuni, comprese le malattie cardiache. Uno studio del 2020 ha rivelato che il consumo di più di mezzo cucchiaio di olio d’oliva al giorno comporta un rischio inferiore del 14% di malattie cardiache totali e un rischio inferiore del 18% di malattie coronariche. Gli oli di oliva vergini, in particolare l'olio extravergine di oliva (EVOO), sono quelli di altissima qualità e ricchi di composti protettivi. Il punto di fumo dell'olio extra vergine di oliva è compreso tra 350 e 410 gradi Fahrenheit.

Olio di avocado:

L’olio di avocado, ricco di grassi monoinsaturi, è un’altra opzione salutare per cucinare. Contiene vitamina E e potenti antiossidanti che proteggono le cellule dal danno ossidativo. Prove limitate suggeriscono che l’olio di avocado può avere benefici antinfiammatori e abbassare i livelli di colesterolo LDL, riducendo così il rischio di malattie cardiache. Per cucinare è possibile utilizzare olio di avocado non raffinato o raffinato, entrambi con punti di fumo più elevati rispetto all'olio d'oliva.

Olio di sesamo:

L'olio di sesamo, derivato dai semi di sesamo, è un olio saporito adatto alla cottura a fuoco moderato. Contiene grassi sani, antiossidanti e può aiutare a ridurre i fattori di rischio di malattie cardiache, come il colesterolo LDL, promuovendo al contempo livelli sani di zucchero nel sangue. L'olio di sesamo non raffinato ha un punto di fumo di 350 gradi Fahrenheit, mentre l'olio di sesamo raffinato ha un punto di fumo di 450 gradi Fahrenheit.

Nel complesso, si consiglia di dare priorità ai grassi più sani, come gli oli sopra menzionati, nella dieta, riducendo al minimo l’assunzione di oli meno sani e di alimenti preparati con essi. È essenziale scegliere oli di alta qualità confezionati in contenitori scuri o opachi per proteggerli dalla luce e dagli sbalzi di temperatura.

Incorporare questi oli da cucina nei tuoi pasti non solo aggiunge sapore ma migliora anche la tua salute generale. Facendo scelte informate sui tuoi oli da cucina, puoi gustare pasti deliziosi e nutrienti sostenendo al contempo il tuo benessere.