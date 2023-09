Preordina il manuale del pilota di Armored Core VI e risparmia il 25%

Se sei un fan di Armored Core VI di FromSoftware e desideri migliorare la tua esperienza di gioco, sarai felice di sapere che la guida ufficiale del gioco, intitolata Pilot's Manual, è ora disponibile per il preordine su Amazon. Creata da Future Press, lo stesso team dietro le acclamate guide strategiche di Elden Ring, questa edizione da collezione con copertina rigida di 432 pagine uscirà il 30 novembre di quest'anno.

Attualmente, il Manuale del Pilota è in vendita, con un prezzo di preordine di $ 33.58, ovvero uno sconto del 25% rispetto al prezzo normale di $ 44.99. Questa guida è progettata per soddisfare sia i piloti principianti che i giocatori esperti, fornendo loro informazioni e strategie preziose. Copre vari aspetti del gioco, tra cui l'addestramento al combattimento, l'assemblaggio, le procedure dettagliate per ogni missione e i consigli degli esperti su come affrontare i nemici.

Uno dei punti salienti del Manuale del pilota è la guida dedicata al Rank S di 50 pagine, che presenta mappe dei percorsi uniche e consigli di montaggio. Questo contenuto bonus mira ad aiutare i giocatori a raggiungere il grado più alto possibile nel gioco, massimizzando la loro esperienza di gioco.

Nella nostra recensione di Armored Core VI, gli abbiamo assegnato un punteggio di 8/10, sottolineando che mantiene le meccaniche fondamentali del genere d'azione mech ma introduce vari perfezionamenti e aggiornamenti. Lo abbiamo descritto come un gradito ritorno di una classica serie di mecha. Con il Manuale del Pilota, i giocatori possono approfondire ancora di più le complessità del gioco e scoprire nuove strategie per superare le sfide.

Se sei interessato ad espandere la tua collezione di guide di gioco, puoi anche approfittare dei prezzi scontati sulle guide strategiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sia la Standard che la Collector's Edition sono attualmente disponibili a prezzi ridotti. Considerando la vastità del gioco, avere una guida può migliorare notevolmente il tuo gameplay e la tua esplorazione.

Non perdere l'opportunità di preordinare il Manuale del Pilota dell'Armored Core VI a un prezzo scontato. È un compagno essenziale per ogni fan del gioco, poiché offre preziosi approfondimenti, strategie e contenuti bonus. Migliora le tue abilità e assicurati di sfruttare al meglio la tua esperienza in Armored Core VI.

Fonte:

– IGN: Hannah Hoolihan