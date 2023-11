Il gesto del doppio tocco di Apple Watch: uno sguardo al futuro delle interfacce gestuali

Apple ha introdotto un nuovo gesto di doppio tocco sui suoi ultimi Apple Watch, sfruttando le funzionalità di accessibilità inizialmente introdotte anni fa. Questo semplice gesto ha suscitato curiosità e immaginazione tra gli utenti, poiché suggerisce il potenziale di un linguaggio di interfaccia gestuale completamente nuovo. Sebbene l’attuale iterazione del gesto del doppio tocco possa avere i suoi limiti, funge da trampolino di lancio verso un futuro più espansivo e avanzato.

Il gesto del doppio tocco sull'Apple Watch è solo l'inizio. Apple è pronta a rilasciare Vision Pro, un ambizioso visore AR/VR, il prossimo anno. Questo visore farà molto affidamento sul tracciamento degli occhi e delle mani, e il doppio tocco sarà uno dei gesti chiave utilizzati per l'interazione. Anche se l’attuale gesto del doppio tocco sull’Apple Watch potrebbe non essere una vera porta verso il futuro delle interfacce gestuali, getta le basi per ciò che verrà.

Aziende come Meta hanno già immaginato un futuro in cui i tracker da polso e le cuffie si integrano perfettamente. In questa visione, tecnologie come l’elettromiografia (EMG) consentono un rilevamento preciso e accurato del movimento della mano. Anche se potremmo dover aspettare qualche anno prima che questi sensori più avanzati vengano aggiunti agli orologi, stiamo assistendo alle prime fasi del tracciamento dei gesti che per ora è “abbastanza buono”.

Mentre Apple continua a perfezionare ed espandere le proprie capacità di tracciamento dei gesti, è probabile che altre aziende seguiranno l’esempio. Il gesto del doppio tocco dell'Apple Watch è solo la punta dell'iceberg, ma si prevede che emergeranno gesti più avanzati e diversificati. Anche le app di terze parti potrebbero avere accesso a questi gesti, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente.

In definitiva, il successo delle interfacce gestuali risiede nella loro assenza di attriti. Dovrebbero integrarsi perfettamente nella nostra vita quotidiana senza risultare fastidiosi o invadenti. Mentre guardiamo verso un futuro di ambient computing, in cui touchscreen e pulsanti diventeranno meno necessari, gesti come il doppio tocco giocheranno un ruolo cruciale nel migliorare l’interazione dell’utente.

FAQ

D: Come funziona il gesto del doppio tocco sull'Apple Watch?

R: Il gesto del doppio tocco su Apple Watch utilizza le misurazioni ottiche della frequenza cardiaca e dell'accelerometro/giroscopio per rilevare i tocchi.

D: Il gesto del doppio tocco verrà utilizzato nei prossimi visori Vision Pro AR/VR?

R: Sebbene il gesto del doppio tocco sull'Apple Watch e il visore AR/VR Vision Pro condividano somiglianze, utilizzano tecnologie diverse. Vision Pro si affida a telecamere esterne per rilevare il movimento della mano.

D: Le app di terze parti possono utilizzare il gesto del doppio tocco su Apple Watch?

R: Attualmente, le app di terze parti possono utilizzare solo il gesto del doppio tocco all'interno delle notifiche popup. Tuttavia, con l'evoluzione delle funzionalità di tracciamento dei gesti, è probabile che verranno sbloccate più funzionalità per le app di terze parti.

D: In che modo il gesto del doppio tocco contribuisce al futuro dell'informatica spaziale?

R: Il gesto del doppio tocco è uno sguardo al futuro dell'informatica spaziale, dove le interazioni sono controllate principalmente attraverso gesti e movimenti oculari. Con l’avanzare delle tecnologie, è possibile che vengano introdotti gesti e comandi più complessi per migliorare l’esperienza dell’utente negli ambienti AR/VR.