Analogue rilascia i classici Pockets in edizione limitata: un tributo nostalgico al Game Boy

Analogue, un'azienda nota per la sua dedizione alla ricreazione delle console di gioco classiche, offre ancora una volta un viaggio nostalgico nella memoria. Questa volta presenta Pocket Classic in edizione limitata, ispirati agli amati Game Boy Advance e Pocket.

Il comunicato stampa afferma che le tasche classiche in edizione limitata sono state meticolosamente abbinate ai colori per assomigliare alle colorazioni iconiche dei dispositivi Game Boy originali. Caratterizzati da colori come blu, verde, indaco, arancione speziato, rosa, rosso, argento e giallo, questi Pocket evocheranno sicuramente un senso di nostalgia per i giocatori che sono cresciuti giocando su queste console portatili.

Con un prezzo al dettaglio di $ 249.99, i Pocket Classic in edizione limitata saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 17 novembre. La spedizione dovrebbe iniziare il 20 novembre, rendendole un regalo di Natale ideale per coloro che conservano ancora le amate cartucce per Game Boy della loro giovinezza.

Proprio come i precedenti palmari in edizione limitata offerti da Analogue, come le versioni trasparenti e fosforescenti, questi Pocket Classic in edizione limitata saranno disponibili solo per un breve periodo. Una volta esaurite, non verranno riassortite, proprio come le console Game Boy originali a cui rendono omaggio.

Domande frequenti

1. Cos'è l'analogico?

Analogue è un'azienda nota per aver ricreato le classiche console di gioco con la tecnologia moderna. Mirano a fornire un'esperienza di gioco autentica e di alta qualità per gli appassionati di giochi retrò.

2. Cosa sono le Pocket Classic in edizione limitata?

I Pocket Classic in edizione limitata sono console di gioco portatili ispirate al Game Boy Advance e al Pocket. Sono disponibili in una gamma di colorazioni che ricordano i dispositivi Game Boy originali.

3. Quanto costano le Pocket Classic in edizione limitata?

Le tasche classiche in edizione limitata sono vendute al dettaglio per $ 249.99.

4. Quando saranno disponibili le Pocket Classic in edizione limitata?

Le tasche classiche in edizione limitata saranno in vendita il 17 novembre e si prevede che inizieranno le spedizioni il 20 novembre.

5. Le Pocket Classic in edizione limitata verranno rifornite?

No, una volta esaurite le Pocket Classic in edizione limitata, non verranno riassortite.

(Fonte: analogico)