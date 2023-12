LEGO Fortnite: un parco giochi digitale collaborativo per bambini

LEGO Fortnite, l'ultima aggiunta all'universo Fortnite, unisce la creatività della costruzione LEGO e l'emozione del gioco Battle Royale. Sviluppato attraverso una partnership a lungo termine tra Epic Games e il Gruppo LEGO, questo gioco di sopravvivenza offre uno spazio digitale divertente e sicuro per bambini e famiglie.

In LEGO Fortnite, i giocatori possono immergersi in vasti mondi aperti dove possono giocare nei panni dei loro personaggi Fortnite preferiti, come Brite Bomber, Cuddle Team Leader e Raven, tutto in stile LEGO. Lungo il percorso, i giocatori possono raccogliere cibo e risorse, impegnarsi in battaglie da soli o con gli amici, costruire rifugi per la difesa e personalizzare la loro base definitiva. Possono persino reclutare gli abitanti dei villaggi per raccogliere materiali e aiutarli a sopravvivere durante la notte. Inoltre, i giocatori possono esplorare caverne profonde, scoprire risorse rare, scoprire aree nascoste e affrontare i nemici.

L'avventura LEGO Fortnite è appena iniziata, con aggiornamenti pianificati per introdurre nuove funzionalità di costruzione del mondo e abiti in stile LEGO già nel 2024. Il gioco è disponibile gratuitamente su varie piattaforme, tra cui PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ e PC tramite Epic Negozio di giochi.

La sicurezza è una priorità assoluta e LEGO Fortnite, come tutte le esperienze in Fortnite, incorpora il controllo genitori e le funzionalità di sicurezza di Epic Games. È classificato E10+ dall'ESRB, garantendo un'esperienza adatta a giocatori di tutte le età.

Costruito all'interno di Fortnite e alimentato da Unreal Engine 5, LEGO Fortnite offre un'esperienza coinvolgente con fisica realistica e ambienti distruttibili. Il gioco utilizza la tecnologia World Partition per trasmettere in streaming un enorme spazio giocabile di 95 chilometri quadrati e impiega il framework Procedural Content Generation per creare dinamicamente ambienti dettagliati.

La partnership tra LEGO Group ed Epic Games si estende oltre LEGO Fortnite. Unreal Engine è già utilizzato per altre esperienze di gioco LEGO, come LEGO DREAMZzz™ e LEGO NINJAGO™. Le due società stanno addirittura lavorando su gemelli digitali per migliaia di elementi LEGO fisici, con l’obiettivo di unire il mondo del gioco fisico e quello digitale come mai prima d’ora. I creatori dell'ecosistema Fortnite avranno accesso a questi gemelli digitali tramite Unreal Engine e gli strumenti creativi di Fortnite, migliorando ulteriormente le possibilità creative.

È interessante notare che questo è solo l'inizio, poiché LEGO Group ed Epic Games hanno in programma di introdurre altri giochi a tema LEGO all'interno di Fortnite nel prossimo futuro. Insieme, mirano a sviluppare esperienze di gioco digitale che ispirino e intrattengano i bambini, costruendo un ponte tra il regno fisico e quello digitale.