Le nuove tariffe dei CD offrono opportunità lucrative per i risparmiatori

Riepilogo: Con i tassi di interesse in aumento, i risparmiatori hanno un’opportunità unica di ottenere rendimenti sostanziali sui propri risparmi investendo in certificati di deposito (CD) ad alto tasso. Sebbene alcuni CD offrano tassi fino al 7%, è consigliabile che i risparmiatori blocchino i loro tassi prima del nuovo anno per assicurarsi di continuare a guadagnare allo stesso tasso massimo per l'intero periodo.

Dato che i tassi di interesse sono saliti alle stelle negli ultimi anni a causa degli aumenti dei tassi della Federal Reserve, attualmente non mancano i conti fruttiferi ad alto tasso a disposizione dei risparmiatori. I CD sono particolarmente interessanti, con tariffe superiori al 4.5% oggi offerte, rispetto a tariffe molto più basse in passato. Per coloro che sono disposti a fare i compiti, potrebbe anche essere possibile trovare CD che offrono tariffe superiori al 7%.

Per trarre vantaggio da questi rendimenti elevati, è saggio considerare di investire in un CD prima del nuovo anno. Data l'incertezza che circonda l'economia, fissare un tasso su un CD garantisce che i risparmiatori continueranno a guadagnare lo stesso tasso massimo per tutta la durata del CD.

Ecco alcuni dei migliori CD da considerare:

– Dow Credit Union: offre un APY del 5.65% su CD a 3 mesi con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 500 e una commissione di ritiro anticipato di tre mesi.

– TotalDirectBank: offre un APY del 5.66% su CD a 3 mesi con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 25,000 e una commissione di ritiro anticipato di un mese.

– West Town Bank & Trust: offre un APY del 5.88% su CD a 6 mesi con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 10,000 e una commissione di ritiro anticipato di tre mesi.

– Limelight: offre un APY del 5.75% su CD di 1 anno con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 1,000 e una commissione di ritiro anticipato di 90 giorni.

– Workers Credit Union: offre un APY del 5.50% su CD a 3 anni con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 500 e una commissione di ritiro anticipato del 50%.

– BMO Alto: offre un APY del 5.25% su CD a 5 anni con un requisito di deposito minimo di apertura di $ 1,000 e una commissione di ritiro anticipato di 180 giorni.

In conclusione, sfruttare le attuali tariffe dei CD rappresenta un'opportunità redditizia per i risparmiatori. Selezionando attentamente il CD giusto e fissando un tasso elevato prima del nuovo anno, i risparmiatori possono assicurarsi di ottenere rendimenti sostanziali sui propri risparmi indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.