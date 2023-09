Berria presenta la Mako: una versatile mountain bike XC/Downcountry

By

Berria, un marchio spagnolo, ha recentemente presentato la sua ultima offerta di mountain bike, la Mako. Questa piattaforma XC/marathon e downcountry è dotata di un ammortizzatore interno situato verticalmente all'interno del tubo sella, azionato da un bilanciere parzialmente nascosto. Questa scelta progettuale è simile a quella vista sui recenti modelli Bold e Scott. Il Mako incorpora anche un fodero verticale flessibile invece di un perno posteriore, fornendo 113 mm di escursione.

Secondo Berria, la decisione di nascondere l'ammortizzatore all'interno del telaio è stata motivata da diversi fattori. Affermano che l'integrazione migliora la protezione dell'ammortizzatore da fango e polvere e migliora la distribuzione della massa, risultando in una parte centrale della bici più leggera. Ciò, a sua volta, contribuisce ad aumentare la stabilità, soprattutto a velocità più elevate. Inoltre, il telaio consente di inserire due bottiglie all'interno del triangolo principale.

Il Mako è disponibile in due versioni: una per XC/XCO e una per il downcountry. Entrambe le versioni condividono lo stesso telaio, con il modello XCO che vanta una forcella da 110 mm di escursione, manubrio da 760 mm, cerchi con larghezza interna da 25 o 28 mm e pneumatici da 2.25″. D'altra parte, la versione downcountry è dotata di reggisella telescopico da 125 mm, forcelle da 120 o 130 mm di escursione, freni a 4 pistoncini, manubrio da 780 mm, cerchi da 30 mm e pneumatici da 2.35 pollici.

Berria utilizza la fibra HM2X per la maggior parte dei modelli, con un peso del telaio dichiarato di 2,175 g (1,795 g senza hardware). Tuttavia, il Mako BR di fascia alta (solo modelli XCO) utilizza la fibra di carbonio UHM3X più avanzata, che vanta un peso dichiarato di 1,875 g (1,495 g senza hardware). Il telaio è dotato di gancio UDH, predisposizione per il sistema di sospensione elettronica Live Valve di FOX e serie sterzo integrata con passaggio cavi interno completo.

In termini di geometria, il Mako presenta dimensioni modernizzate rispetto al suo predecessore. La lunghezza del fodero orizzontale è stata ridotta di 5 mm a 430 mm, mentre l'angolo di sterzo è stato allentato di 1.7°. Anche lo sbraccio è stato aumentato, risultando in un passo più lungo di 18 mm nonostante il centro posteriore più corto. L'angolo della testa varia a seconda delle diverse dimensioni del telaio, con le taglie più piccole che presentano angoli più lenti. La versione DC con forche più lunghe vanta angoli di sterzo ancora più lenti, maggiore altezza dello stack, sbraccio ridotto e un passo più lungo.

L'attenzione di Berria ai dettagli si estende anche ai componenti della cabina di pilotaggio. I modelli di fascia alta sono dotati di manubrio e attacco manubrio monopezzo, con lunghezze dello stelo e rialzo variabili a seconda dello stile di guida. Le build XC utilizzano uno stelo con un rise di 0 mm e lunghezze effettive dello stelo di 60 mm, 75 mm o 95 mm, mentre le versioni DC sono dotate di lunghezze dello stelo di 50 mm o 75 mm, rise di 20 mm e larghezza di 780 mm.

Il Mako è ora disponibile per l'acquisto e ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito web di Berria.

