I 7 migliori giochi del 2023 che ti faranno impazzire

Riepilogo: l'anno 2023 ci ha portato alcuni giochi molto attesi, ma non tutti sono stati all'altezza delle aspettative. Dai bug rivoluzionari ai glitch frustranti, queste sette versioni sono state più mal di testa che divertenti.

1. Atomic Heart: l'FPS ispirato a Bioshock di Mundfish è arrivato con una serie di problemi al momento del rilascio. I giocatori hanno riscontrato problemi nei personaggi, salvataggi di file danneggiati e armi che semplicemente non si caricavano. Alcuni si sono addirittura ritrovati incapaci di proseguire oltre l'introduzione del gioco a causa di bug rivoluzionari. Nonostante le patch successive, il lancio di Atomic Heart è stato tutt'altro che agevole.

2. Boss del crimine: Rockay City: lo sparatutto del crimine di Ingame Studios potrebbe aver avuto un potere da star, ma aveva anche una miriade di bug e glitch. Gli oggetti interagibili sono diventati non interagibili, gli abiti dei personaggi sono scomparsi e i suoni delle armi si sono ripetuti continuamente. Sebbene le patch successive abbiano cercato di risolvere questi problemi, il lancio difficile ha lasciato i giocatori frustrati.

3. Forza Motorsport: il riavvio del simulatore di corse di Turn 10 Studios ha avuto un inizio tutt'altro che ideale. I giocatori hanno riscontrato problemi di blocco durante il matchmaking e hanno riscontrato cali estremi del frame rate. Inoltre, sono riemersi bug precedentemente corretti, cancellando i progressi del giocatore. I fan di Forza Motorsport sono rimasti delusi dal lancio poco brillante.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch): la popolare serie di giochi di combattimento ha avuto un successo quando è arrivata su Nintendo Switch. Le animazioni e i filmati impiegavano anni per caricarsi, i frame rate erano incoerenti e i modelli dei personaggi mancavano di trame. Le prestazioni inferiori su Switch lo rendevano molto diverso dalle sue controparti PlayStation e Xbox.

5. Payday 3: Sfortunatamente, il lancio di questo simulatore di rapina in prima persona è stato rovinato da bug. I giocatori hanno riscontrato arresti anomali e disconnessioni del server a causa di problemi di matchmaking. Lo sviluppatore ha riconosciuto i problemi e ha rilasciato aggiornamenti per risolvere i problemi, consentendo ai giocatori di completare le rapine in modo più fluido.

6. Redfall: Arkane Studios, noti per i loro simulatori coinvolgenti, hanno fatto un passo falso con lo sparatutto cooperativo sui vampiri. Sebbene il gioco vantasse una narrazione e una costruzione del mondo impressionanti, soffriva di personaggi che correvano sul posto, forti cali di frame rate durante le esecuzioni, nemici congelati in combattimento e proiettili che non infliggevano danni. Sebbene siano previste patch in corso, la versione iniziale di Redfall non è stata all'altezza delle aspettative.

7. Skull Island: Rise of Kong: questo gioco dello sviluppatore IguanaBee è stato un disastro fin dall'inizio. I giocatori hanno riscontrato numerosi bug, tra cui la scimmia titolare che rimaneva bloccata nei muri, il congelamento delle animazioni dei personaggi e la scomparsa delle risorse ambientali. È chiaro che fosse necessario più tempo di sviluppo per correggere i difetti fondamentali di Rise of Kong.

Menzione bonus: Starfield: anche l'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda soffriva di una moltitudine di problemi. Le missioni spesso fallivano, l'intelligenza artificiale dei partner funzionava male ed eventi bizzarri come asteroidi e città che seguivano i giocatori nello spazio erano fin troppo comuni. Nonostante l'eccitazione che circondava Starfield, i giocatori rimasero frustrati dai vari problemi tecnici e bug del gioco.

In conclusione, anche se il 2023 ha avuto la sua giusta dose di giochi memorabili, questi sette titoli erano tutt’altro che perfetti. Bug rivoluzionari e glitch frustranti hanno afflitto le esperienze, lasciando i giocatori a desiderare lanci più fluidi e un gameplay più raffinato.