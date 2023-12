“Una donna del Texas cerca un intervento medico urgente nonostante il divieto di aborto”

Una donna del Texas, Kate Cox, ha intentato una causa d'urgenza per chiedere il permesso a un giudice di interrompere la sua gravidanza non vitale. Cox ha recentemente ricevuto la notizia devastante di una diagnosi fetale letale e i suoi medici l'hanno avvertita che continuare la gravidanza comporta rischi significativi per la sua vita, salute e futura fertilità. Tuttavia, non è stata in grado di ottenere un aborto a causa dei molteplici divieti implementati in Texas.

Il caso portato da Cox è particolarmente significativo in quanto segna la prima volta dalla storica sentenza Roe v Wade del 1973 che una donna adulta si è rivolta alla corte per autorizzare un aborto. Cox, una donna di 31 anni, madre di due figli, è attualmente incinta di 20 settimane e si è recata in diversi pronto soccorso nell'ultimo mese a causa di forti crampi e perdite di liquidi. I suoi medici hanno stabilito che il suo bambino ha la trisomia 18, una condizione cromosomica fatale, e hanno espresso preoccupazione per le potenziali complicazioni dovute ai suoi precedenti tagli cesarei.

In Texas, la dilatazione ed evacuazione (D&E) è la procedura raccomandata per la salute di Cox, ma i medici temono di essere perseguiti in base al divieto penale di aborto dello stato. Cox e suo marito stanno ora supplicando un giudice della contea di Travis, in Texas, di concedere loro il permesso di procedere con un D&E, consentendo al ginecologo di Cox, la dottoressa Damla Karsan, di fornire le cure necessarie senza affrontare ripercussioni legali.

Il caso di Cox è rappresentato dal Centro per i diritti riproduttivi, che ha anche intentato una causa separata per conto di 20 donne e due ginecologi che contestano i divieti di aborto in Texas. L’esito di quel caso, chiamato Zurawski v Texas, avrà implicazioni per le persone che affrontano emergenze mediche.

La situazione di Cox evidenzia l’urgente necessità di agire per proteggere la vita e il benessere di individui come lei che sono colpiti dal divieto di aborto. Il Centro per i diritti riproduttivi sottolinea che il Texas e altri stati con divieti simili stanno mettendo a repentaglio la salute e il futuro delle persone. Chiedono alla corte di agire rapidamente e di garantire che individui come Cox non debbano passare attraverso il sistema legale per accedere a interventi medici vitali.