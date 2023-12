Una donna del Texas intenta causa per chiedere l'aborto per gravidanza complicata

Una donna in Texas ha recentemente intentato una causa d'urgenza chiedendo un intervento del tribunale per consentirle di interrompere la gravidanza. È la prima volta in quasi cinquant’anni che una donna adulta chiede a un tribunale di legalizzare il suo aborto. La causa arriva dopo che il Texas ha implementato rigide leggi sull’aborto nel 2022, vietando quasi tutti gli aborti nello stato.

La donna, Kate Cox, che risiede a Dallas, la scorsa settimana ha ricevuto notizie devastanti riguardo al suo feto. Al feto è stata diagnosticata la trisomia 18 completa, un'anomalia cromosomica che in genere porta alla morte prima o subito dopo la nascita. Inoltre, il feto sta sviluppando molteplici complicazioni di salute tra cui un’ernia ombelicale, una colonna vertebrale distorta, un piede torto e un cranio e un cuore irregolari.

Cox ha già due figli, entrambi partoriti tramite taglio cesareo. I suoi medici l'hanno informata che portare a termine la gravidanza l'avrebbe esposta a un rischio maggiore di ipertensione gestazionale, diabete, complicazioni dovute all'anestesia e difficoltà in future gravidanze.

Esprimendo la sua frustrazione, Cox ha dichiarato: “Sto cercando di fare ciò che è meglio per me e per il mio bambino, ma lo stato del Texas ci sta facendo soffrire entrambi. Devo interrompere la gravidanza adesso per avere le migliori possibilità per la mia salute e per una futura gravidanza”.

La Corte Suprema del Texas ha recentemente ascoltato le argomentazioni riguardanti una causa che contestava le leggi statali sull'aborto in gravidanze complicate come quella di Cox. La Corte sta attualmente valutando se i divieti di aborto si applichino alle gravidanze non vitali. Un giudice della contea di Travis aveva precedentemente stabilito che queste leggi non dovrebbero essere applicabili ai pazienti con condizioni mediche potenzialmente letali o a quelli con diagnosi fetali letali.

La causa di Cox chiede un ordine restrittivo temporaneo per vietare l'applicazione del divieto di aborto in Texas contro lei, suo marito e il suo medico. Inoltre, la causa richiede una sentenza dichiarativa che affermi che i divieti di aborto non si applicano ai pazienti con condizioni mediche emergenti.

Questo caso evidenzia la complessa battaglia legale che circonda il diritto all’aborto in Texas e solleva interrogativi sulla praticità e la fattibilità delle donne con gravidanze complicate che intentano azioni legali per cercare di abortire. L’esito di questa causa avrà implicazioni significative per le donne che si trovano ad affrontare circostanze simili nello stato.