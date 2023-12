La Texas High School sospende uno studente per l'acconciatura, accende la polemica

Una scuola superiore del Texas si è trovata ancora una volta al centro di polemiche sul suo codice di abbigliamento dopo aver sospeso uno studente nero per essersi rifiutato di cambiare pettinatura. Darryl George, uno studente della Barbers Hill High School, è stato sospeso per 13 giorni perché i suoi capelli non erano conformi alla politica della scuola quando venivano sciolti. Questo incidente è l'ultimo di uno stallo durato mesi tra la scuola e la famiglia di George, che credono che il codice di abbigliamento sia discriminatorio.

I trecciati di George furono considerati per la prima volta una violazione del codice di abbigliamento in agosto, quando fu inizialmente tirato fuori dall'aula. La sua famiglia sostiene che la punizione va contro il Crown Act, una legge recentemente promulgata in Texas per vietare la discriminazione dei capelli basata sulla razza. Tuttavia, la scuola sostiene che il Crown Act non affronta la lunghezza dei capelli.

Il distretto scolastico indipendente di Barbers Hill ha dovuto affrontare controversie simili nel 2020, quando a un altro studente nero è stato vietato di partecipare agli eventi scolastici a meno che non avesse tagliato i suoi luoghi. Il sovrintendente distrettuale, Greg Poole, all'epoca difese questa politica, affermando che insegna agli studenti a conformarsi e ad avvantaggiare tutti.

La famiglia di George ha presentato una denuncia formale alla Texas Education Agency e una causa federale per i diritti civili contro il governatore dello stato, il procuratore generale e il distretto scolastico. Sostengono che il codice di abbigliamento prende di mira ingiustamente i maschi neri e non riesce a far rispettare la nuova legge contro la discriminazione dei capelli.

In risposta, il distretto scolastico ha intentato una causa chiedendo chiarimenti sul fatto se le restrizioni sul codice di abbigliamento violano il Crown Act. L’esito di questa battaglia legale avrà implicazioni significative per i futuri casi di discriminazione dei capelli in Texas e potrebbe costituire un precedente per altri stati.

L’incidente che ha coinvolto George evidenzia la lotta in corso contro la discriminazione dei capelli e solleva importanti domande sui limiti delle politiche sul codice di abbigliamento nelle scuole. Mentre la lotta per l’uguaglianza nell’istruzione continua, è fondamentale che le scuole e i politici rivalutino le loro politiche per garantire che siano giuste, inclusive e libere da qualsiasi forma di pregiudizio razziale.