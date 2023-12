La sessione speciale si conclude senza successo sulle priorità del Governatore

La quarta sessione speciale al Campidoglio del Texas si è conclusa martedì senza alcun progresso sulle priorità del governatore Greg Abbott relative alla sicurezza scolastica, alla retribuzione degli insegnanti, ai conti di risparmio per l'istruzione e ad un disegno di legge elettorale. L'ostacolo più significativo è stata la proposta di sovvenzionare le scuole private attraverso conti di risparmio per l'istruzione, che ha provocato una lunga battaglia durante le sessioni straordinarie.

I legislatori non sono stati in grado di raggiungere un consenso sulla scelta della scuola, il che ha portato al fallimento di un pacchetto educativo completo che comprendeva finanziamenti per la sicurezza scolastica, maggiori risorse per le scuole pubbliche e aumenti salariali degli insegnanti. La proposta è stata respinta alla Camera a causa di una coalizione di 21 repubblicani alla Camera che hanno unito le forze con i democratici.

Il rapporto teso tra il presidente della Camera Dade Phelan e il tenente governatore Dan Patrick ha ulteriormente complicato il processo legislativo. Patrick ha criticato Phelan per quella che considera una leadership fallita, affermando che il processo legislativo è "interrotto" a causa della mancanza di veridicità e di leadership da parte del presidente della Camera.

Una delle vittime della sessione speciale è stato il disegno di legge 6 del Senato, che mirava a cambiare il processo di contestazione dei risultati elettorali in tribunale. Il fallimento del disegno di legge potrebbe ritardare l'attuazione degli sgravi fiscali sulla proprietà, considerati uno dei risultati più significativi ottenuti dai repubblicani in questa sessione.

Mentre Patrick ha espresso disappunto, Phelan ha elogiato i risultati dei repubblicani in una dichiarazione sui social media. L'attrito tra i due leader ha sollevato preoccupazioni sull'efficacia della legislatura.

I critici, come il deputato James Talarico, ritengono che l'intenzione del governatore Abbott non sia mai stata quella di approvare una legislazione significativa per le scuole pubbliche. Talarico ha attribuito la mancanza di progressi alle pressioni politiche esercitate dal governatore per ostacolare i finanziamenti all'istruzione pubblica.

Nonostante la fine della sessione straordinaria, i legislatori sono riusciti ad approvare progetti di legge relativi alla costruzione del muro di frontiera e alla criminalizzazione dell’ingresso illegale al confine. Tuttavia, le prospettive per i conti di risparmio per l’istruzione rimangono incerte, senza alcuna conferma della convocazione di un’altra sessione speciale.

Il portavoce del Governatore Abbott ha espresso fiducia nel futuro delle iniziative relative alla scelta della scuola, sottolineando che la lotta per la scelta della scuola continuerà finché non avrà successo. Il governatore prevede di collaborare con i legislatori e gli elettori per sostenere la scelta della scuola in tutto lo Stato.