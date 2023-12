Ragazza non identificata lasciata al centro medico della Baylor University

Una giovane ragazza di nome Alejandra è stata lasciata al Baylor University Medical Center di Dallas all'inizio di questa settimana. La bambina, che si ritiene avesse circa sei anni, è stata portata al pronto soccorso del centro, forse dalla madre. Tuttavia, non è stata in grado di fornire alcuna informazione identificativa per aiutare i funzionari a localizzare i suoi parenti.

Da allora, il Dipartimento della Famiglia e dei Servizi di Protezione (DFPS) ha preso in custodia la ragazza e sta attualmente esplorando le opzioni per affidarla ai familiari che sono riusciti a identificarla giovedì. È stata fissata un'udienza per il 14 dicembre per determinare la migliore linea d'azione per le sue cure.

L'incidente resta oggetto di indagine e il DFPS sta lavorando diligentemente per raccogliere maggiori informazioni sulla ragazza e sulle sue circostanze. Man mano che emergeranno nuovi dettagli, gli aggiornamenti verranno forniti al pubblico.

È fondamentale contribuire a riunire questa giovane ragazza con la sua famiglia, poiché non è noto il motivo per cui è stata lasciata al centro medico senza un'adeguata identificazione. Il DFPS comprende l'importanza di trovare per lei un ambiente sicuro e di supporto e adotterà le misure necessarie di conseguenza.

La comunità locale è incoraggiata a fornire qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare la ragazza o a far luce sulla sua situazione. Insieme possiamo garantire che riceva le cure e il sostegno di cui ha bisogno e che merita.