Perdita chimica contenuta nello stabilimento del Texas

Le autorità di La Porte, Texas, hanno confermato che una fuga di gas tossico nello stabilimento di Altivia Chemicals è stata contenuta. L'incidente ha portato otto persone a essere trasportate in ospedale per cure, anche se le loro condizioni non sono attualmente sconosciute. Da allora l'ordinanza di ricovero sul posto attuata a titolo precauzionale è stata revocata.

Altivia Chemicals ha riferito che stava lavorando per contenere la perdita di gas fosgene e le agenzie locali di gestione delle emergenze hanno ordinato ai residenti e a cinque impianti chimici vicini di rifugiarsi sul posto. Tuttavia, l'ufficio di gestione delle emergenze di La Porte (LPOEM) ha successivamente dichiarato che non c'erano quantità rilevabili di prodotti pericolosi vicino o sottovento alla struttura.

Sebbene questo incidente sia preoccupante, Ana Parras, co-direttore esecutivo del Texas Environmental Justice Advocacy Services, ha osservato che tali eventi non sono rari. Gli stabilimenti chimici in Texas, come Altivia Chemicals, hanno registrato un aumento degli incidenti legati alla produzione di prodotti chimici per la produzione di plastica.

Il fosgene, il gas coinvolto nella fuga, è comunemente utilizzato nella produzione di prodotti chimici, pesticidi e prodotti farmaceutici. È un gas incolore con un odore soffocante e può causare vari problemi di salute, tra cui vomito, difficoltà respiratorie, dolore toracico e congelamento allo stato liquido.

Anche altri impianti chimici vicini, compresi quelli di proprietà di Halliburton e Stepan, hanno revocato gli ordini di ricovero in loco in seguito al contenimento della perdita. Si è stabilito che la causa della perdita fosse la rottura di un dispositivo di rilascio della pressione e Altivia Chemicals ha temporaneamente interrotto tutti i processi presso il suo stabilimento di La Porte.

Sebbene incidenti come questi evidenzino i potenziali rischi associati alla produzione chimica, è fondamentale che le aziende e le autorità diano priorità alle misure di sicurezza e ai protocolli di risposta alle emergenze per prevenire e mitigare tali incidenti.