Domande frequenti (FAQ)

Il consiglio di amministrazione di Tesla dovrebbe sospendere Elon Musk per aver sostenuto le opinioni antisemite?

Un investitore in Tesla e un importante esperto di gestione chiedono che Elon Musk, CEO di Tesla, venga sospeso dal consiglio di amministrazione della società per aver sostenuto opinioni antisemite sui social media. Jerry Braakman, presidente del First American Trust, ritiene che Musk abbia oltrepassato il limite accettando un post antisemita su una popolare piattaforma di social media. Braakman sostiene che l’amministratore delegato di un’azienda pubblica non dovrebbe diffondere odio, indipendentemente dal diritto alla libertà di parola.

Questa controversia ha portato grandi marchi come Disney, NBCUniversal e Warner Bros. Discovery a interrompere la loro pubblicità sulla piattaforma di proprietà di Musk. Sebbene queste società non abbiano attribuito direttamente la loro decisione al post di Musk, si è riscontrato che alcuni dei loro annunci erano posizionati vicino a contenuti antisemiti sulla piattaforma.

Braakman suggerisce che Musk dovrebbe essere messo in congedo per un periodo da 30 a 60 giorni e gli sarebbe richiesto di frequentare corsi di formazione e/o terapia sull'empatia. Crede che né la ricchezza di Musk né la sua abilità tecnica e commerciale giustifichino le sue dichiarazioni e che il suo comportamento segnali la necessità di aiuto.

Jeffrey Sonnenfeld, preside per gli studi sulla leadership presso la Yale School of Management, concorda sul fatto che il consiglio di amministrazione di Tesla dovrebbe agire. Sonnenfeld sostiene che Musk dovrebbe essere sospeso dalla carica di amministratore delegato ed eventualmente riassegnato a chief technology officer, con un impatto minimo sul prezzo delle azioni della società.

Tuttavia, Musk esercita un potere significativo all’interno di Tesla, poiché non è solo l’amministratore delegato, ma siede anche nel consiglio di amministrazione ed è il maggiore azionista individuale. Mentre alcuni azionisti ed esperti chiedono che il consiglio lo ritenga responsabile, altri esprimono dubbi sulla loro volontà e capacità di farlo in modo efficace.

Alla fine, la decisione spetta al consiglio di amministrazione di Tesla. La controversia solleva importanti questioni sulle responsabilità degli amministratori delegati delle società quotate in borsa, sui limiti della libertà di parola e sulla misura in cui i consigli di amministrazione dovrebbero intervenire nelle opinioni personali espresse dai loro leader.

D: Chi c'è nel consiglio di amministrazione di Tesla?

R: Il consiglio di amministrazione di Tesla è guidato da Robyn Denholm e comprende James Murdoch, il venture capitalist Ira Ehrenpreis, il fratello minore di Musk, Kimbal, e lo stesso Musk. Musk detiene un'influenza sostanziale in quanto cofondatore, amministratore delegato e maggiore azionista individuale della società.

D: Perché alcuni azionisti ed esperti chiedono la sospensione di Musk?

R: Credono che il sostegno di Musk alle opinioni antisemite sui social media sia inaccettabile per l’amministratore delegato di un’azienda pubblica. Sostengono che il suo comportamento offusca il marchio dell'azienda e che il consiglio dovrebbe ritenerlo responsabile e affrontare le sue azioni.

D: Come hanno risposto alla controversia gli altri leader aziendali?

R: Alcuni importanti leader aziendali, come il miliardario degli hedge fund Bill Ackman, sono stati al fianco di Musk e lo hanno difeso dalle accuse di antisemitismo. Tuttavia, altri, come Ross Gerber, amministratore delegato e presidente di Gerber Kawasaki, hanno criticato il comportamento di Musk ed espresso preoccupazione per il suo impatto sulla reputazione di Tesla.