The Expanse: A Telltale Series Episode 4 è ora disponibile

Riepilogo: il quarto episodio di The Expanse: A Telltale Series, intitolato "Impossible Objects", è ora disponibile per essere giocato. In questo episodio, la protagonista Camina Drummer, doppiata da Cara Gee, si imbarca in un'impegnativa missione in solitaria dopo gli eventi dell'episodio precedente. I giocatori dovranno affrontare scelte che possono avere conseguenze catastrofiche, anche se l'armatura della trama di Drummer garantisce che non possa essere uccisa. L'episodio termina con un cliffhanger, creando attesa per l'uscita dell'episodio finale il 21 settembre. I giocatori che hanno preordinato il gioco otterranno l'accesso anticipato all'episodio finale il 20 settembre. Inoltre, un episodio DLC incentrato su Chrisjen Avasarala, doppiato da Shohreh Aghdashloo, è in fase di sviluppo e offrirà ai giocatori l'opportunità di vivere un evento citato nello show televisivo ma mai mostrato. L'episodio DLC, intitolato “Archangel”, uscirà in autunno. The Expanse: A Telltale Series è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

