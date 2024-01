Telefoni pieghevoli: una rivoluzione o un mercato di nicchia?

Riassunto: Mentre i principali produttori di smartphone puntano sui telefoni pieghevoli per ravvivare il mercato dei dispositivi mobili, questi dispositivi devono ancora conquistare i consumatori mainstream. I telefoni pieghevoli, che presentano schermi che si aprono come un libro o uno specchio compatto, attualmente hanno una quota di mercato di poco più dell’1% a livello globale, anche dopo essere stati introdotti quasi cinque anni fa. Samsung, tuttavia, rimane impegnata nel mercato dei telefoni pieghevoli, investendo pesantemente nel marketing e lanciando la sua serie Galaxy Z 5G. L’azienda fa riferimento a stime che suggeriscono che i dispositivi pieghevoli potrebbero rappresentare oltre un terzo degli smartphone con un prezzo superiore ai 600 dollari entro il 2027. Altri attori come Motorola, Huawei e Honor vedono anche il potenziale dei telefoni pieghevoli per rilanciare i loro mercati in difficoltà. Tuttavia, ci sono sfide da superare, tra cui i prezzi elevati, le preoccupazioni sulla durabilità e i problemi meccanici. In ogni caso, mercati come gli Stati Uniti e la Cina stanno vedendo una domanda crescente di telefoni pieghevoli nel segmento premium, ma sono ancora lontani dal raggiungere lo status mainstream.

La crescita e le sfide dei telefoni pieghevoli

I telefoni pieghevoli si sono rivelati un possibile cambiamento di gioco nel competitivo mercato degli smartphone. Tuttavia, il loro cammino verso l’adozione mainstream è stato costellato di ostacoli. Mentre i principali produttori di smartphone puntano sui telefoni pieghevoli per contribuire a rilanciare un mercato mobile fiacco, questi dispositivi non sono ancora riusciti a suscitare un interesse significativo tra i consumatori mainstream. Nonostante siano stati introdotti quasi cinque anni fa, i telefoni pieghevoli costituiscono solo una quota di mercato modesta, appena superiore all’1% a livello globale.

Samsung, il più grande produttore di smartphone al mondo, ha preso una posizione decisa sui telefoni pieghevoli, investendo pesantemente nel marketing e persino lanciando la sua serie Galaxy Z 5G. L’azienda cita le stime di Counterpoint Research che suggeriscono che i dispositivi pieghevoli potrebbero rappresentare oltre un terzo degli smartphone con un prezzo superiore ai 600 dollari entro il 2027. Con la loro differenziazione evidente, l’esperienza e la flessibilità, Samsung crede che i telefoni pieghevoli siano la chiave della crescita del suo flagship.

Anche altri attori sul mercato, come Motorola, Huawei e il marchio Honor, che ne è derivato, vedono il potenziale dei telefoni pieghevoli come un modo per rilanciare i loro mercati in difficoltà. Tuttavia, ci sono varie sfide da affrontare. I prezzi elevati scoraggiano molti consumatori, specialmente se confrontati con gli smartphone tradizionali. Le preoccupazioni sulla durabilità degli schermi flessibili e delle cerniere meccaniche influiscono anche sulla fiducia dei consumatori e scoraggiano gli acquisti ripetuti.

Nonostante queste sfide, alcuni mercati, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, stanno vivendo un aumento della domanda di telefoni pieghevoli nel segmento premium. Il prezzo elevato dei telefoni pieghevoli si allinea con la polarizzazione del mercato degli smartphone nel complesso, diviso tra dispositivi premium dominati da Apple e telefoni a basso costo. I produttori stanno sfruttando i prezzi premium dei telefoni pieghevoli per bilanciare le vendite lente dei loro dispositivi più economici.

Mentre il futuro dei telefoni pieghevoli rimane incerto, è evidente che devono ancora ottenere un’adozione diffusa. È fondamentale che i produttori affrontino le preoccupazioni legate al prezzo, all’affidabilità e all’utilità per rendere questi dispositivi più appetibili per i consumatori mainstream. Solo allora i telefoni pieghevoli potranno veramente rivoluzionare l’industria degli smartphone.

FAQ

Perché i telefoni pieghevoli non sono popolari tra i consumatori mainstream?

I telefoni pieghevoli hanno faticato a ottenere popolarità tra i consumatori mainstream a causa dei loro prezzi elevati, delle preoccupazioni sulla durabilità e dei problemi meccanici. Questi fattori hanno scoraggiato molti consumatori dall’investire in telefoni pieghevoli.

Quali mercati hanno mostrato maggior interesse per i telefoni pieghevoli?

Alcuni mercati, come gli Stati Uniti e la Cina, hanno mostrato maggior interesse per i telefoni pieghevoli, in particolare nel segmento premium. Tuttavia, l’adozione complessiva dei telefoni pieghevoli sul mercato è ancora limitata.

Quali sfide affrontano i produttori con i telefoni pieghevoli?

I produttori devono affrontare sfide come i prezzi elevati rispetto agli smartphone tradizionali, le preoccupazioni sulla durabilità degli schermi flessibili e delle cerniere meccaniche, e la bassa fiducia dei consumatori. Superare queste sfide è fondamentale per ampliare l’appeal di mercato dei telefoni pieghevoli.

Fonti: Counterpoint Research, Canalys