Tecno Pova 5 Pro 5G: un mix di prestazioni e design

Il Tecno Pova 5 Pro 5G è l'ultima offerta dell'azienda, con l'obiettivo di fornire un design e prestazioni di gioco unici. Al prezzo di Rs. 14,999, questo dispositivo 5G si distingue per il suo eccentrico design sul retro caratterizzato da più strisce LED RGB. Il dispositivo adotta un design ARC, con una configurazione a doppia fotocamera alloggiata in un ritaglio distintivo.

Nella parte anteriore troverai un display da 6.78 pollici con proporzioni 20.5:9 e vetro Panda per la protezione. Il dispositivo ha una cornice più spessa nella parte inferiore rispetto agli altri lati e una fotocamera frontale con foro nella parte superiore.

In termini di design, il Tecno Pova 5 Pro è realizzato in policarbonato e ha un fattore di forma leggermente ingombrante. È disponibile in due colori: Dark Illusion e Silver Fantasy. La struttura del telefono è robusta e non sembra scivoloso in mano.

Il dispositivo è dotato di un display LCD IPS Full HD+ da 6.78 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Anche se il display è sufficientemente luminoso e utilizzabile all'aperto, ci sono lievi incongruenze nella retroilluminazione e nella frequenza di aggiornamento. Tuttavia, la riproduzione complessiva dei colori e gli angoli di visione sono decenti.

Nel reparto fotocamere, il Tecno Pova 5 Pro è dotato di un sistema a doppia fotocamera con una fotocamera principale da 50 MP e una fotocamera per ritratti da 0.8 MP. La fotocamera principale offre ritratti decenti ma tende a rendere eccessivamente nitide le immagini e ha difficoltà con la gamma dinamica. L'app della fotocamera non è delle più veloci, ma offre varie opzioni e modalità. La fotocamera frontale da 16MP si comporta bene, soprattutto senza modalità bellezza, ed è adatta all'utilizzo sui social media.

Sotto il cofano, Pova 5 Pro è alimentato dal chipset Dimensity 6080 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Funziona su HiOS 13.1, basato su Android 13, e offre un'esperienza utente personalizzabile e ricca di funzionalità. Il telefono gestisce più app senza problemi, ma occasionalmente potrebbe perdere fotogrammi. Le prestazioni di gioco sono soddisfacenti, con la possibilità di giocare a giochi come BGMI a circa 40 fotogrammi al secondo.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5,000 mAh e viene fornito con un caricabatterie rapido da 68 watt, che offre un'autonomia di un giorno e un tempo di ricarica rapida di circa 70 minuti. Le funzionalità di connettività come 5G, Wi-Fi, Bluetooth e GPS funzionano bene. Il telefono dispone inoltre di altoparlanti adatti per guardare video e giocare.

In conclusione, il Tecno Pova 5 Pro 5G offre un mix di prestazioni e design. Sebbene eccelle in prestazioni di gioco e connettività, presenta alcuni problemi di prestazioni e scelte software discutibili. Tuttavia, se stai cercando un dispositivo 5G economico con un design unico, vale la pena considerare il Tecno Pova 5 Pro.

