PHANTOM V Flip 5G di TECNO: rivoluziona i telefoni flip con potenti funzionalità fotografiche

Il sub-brand premium di TECNO, PHANTOM, ha lanciato il rivoluzionario PHANTOM V Flip 5G, il primo telefono flip in assoluto del marchio. Questo dispositivo rivoluzionario non solo introduce un nuovo fattore di forma sul mercato, ma rivoluziona anche il modo in cui catturiamo le foto con il suo potente sistema di fotocamere.

Il PHANTOM V Flip 5G è dotato di una straordinaria configurazione della fotocamera da 64MP+13MP+32MP, stabilendo un nuovo standard per i telefoni flip. La sua fotocamera principale vanta la risoluzione più alta sul mercato, consentendo agli utenti di catturare dettagli straordinari grazie all'apertura f/1.7 e ai pixel da 1.6μm (4in1). Grazie alle tecnologie avanzate di TECNO come PDAF, ISOCELL Pixel Isolation e Pixel Fusion Algorithm, la fotocamera offre prestazioni notturne senza precedenti, anche negli ambienti più bui. Con funzionalità migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una migliore precisione del colore, PHANTOM V Flip 5G garantisce che le tue foto siano sempre vibranti e piene di vita.

Che tu sia un fan dei selfie o degli scatti di gruppo, il PHANTOM V Flip 5G è quello che fa per te. La sua fotocamera frontale con messa a fuoco automatica a doppio flash da 32 MP è perfetta per i selfie in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all'algoritmo integrato Micro-slit Dual-flash e Super Flashlight. Inoltre, la fotocamera è dotata della messa a fuoco automatica per un tracciamento preciso del soggetto, garantendo selfie e vlog cristallini.

Ma il PHANTOM V Flip 5G è molto più di un semplice concentrato di potenza per la fotocamera. La sua costruzione ribaltabile apre un mondo di possibilità di ripresa con l'avanzato sistema FreeCam. Gli utenti possono ora catturare momenti magici da tutte le angolazioni, che si tratti di scatti di gruppo, selfie dettagliati con la fotocamera posteriore, scatti dal basso o accattivanti time-lapse. Con l'acquisizione controllata tramite gesti e voce, puoi liberare la tua creatività senza dover tenere in mano il telefono.

Il PHANTOM V Flip 5G non solo eccelle in funzionalità e prestazioni, ma si distingue anche per il suo design elegante. Il dispositivo è realizzato in pregiata pelle classica con motivo litchi, comunemente utilizzata nella moda di lusso e nei veicoli di alta gamma, aggiungendo un tocco di raffinatezza e stile. È disponibile in due eleganti colori: Mystic Dawn e Iconic Black.

Con il suo innovativo schermo di copertura versatile personalizzato "The Planet", PHANTOM V Flip 5G reinventa un utilizzo conveniente e un design delizioso. Lo schermo AMOLED circolare da 1.32 pollici offre un facile controllo con un solo pollice e funzionalità personalizzabili come sfondi, Tmoji, animali virtuali interattivi 3D e smart widget. Lo schermo principale si apre su un display FHD+ da 6.9 pollici senza pieghe, offrendo un'esperienza visiva accattivante.

Per assicurarti di poter godere di tutte queste funzionalità senza preoccuparti della durata della batteria, il PHANTOM V Flip 5G è dotato di una super batteria da 4000 mAh e supporta la ricarica flash da 45 W. Con una ricarica di soli 15 minuti puoi raggiungere il 50% della batteria e una ricarica completa richiede solo 45 minuti.

Il PHANTOM V Flip 5G di TECNO stabilisce un nuovo punto di riferimento per i telefoni flip, combinando funzionalità fotografiche avanzate con un design innovativo. È un dispositivo che cattura davvero l'essenza dell'impegno di TECNO nel fornire tecnologia all'avanguardia ed esperienze utente senza precedenti.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la caratteristica principale del PHANTOM V Flip 5G? La caratteristica principale del PHANTOM V Flip 5G è il suo potente sistema di fotocamere da 64MP+13MP+32MP, che consente agli utenti di catturare foto straordinarie con funzionalità migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una migliore precisione del colore. Il PHANTOM V Flip 5G ha una fotocamera frontale per i selfie? Sì, il PHANTOM V Flip 5G è dotato di una fotocamera frontale con messa a fuoco automatica a doppio flash da 32 MP, perfetta per i selfie in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizza inoltre la messa a fuoco automatica dell'occhio per un tracciamento preciso del soggetto. Qual è la capacità della batteria del PHANTOM V Flip 5G? Il PHANTOM V Flip 5G è dotato di una Super Batteria da 4000mAh, che fornisce energia per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica flash da 45 W per una ricarica rapida. Qual è la caratteristica unica del design del PHANTOM V Flip 5G? Il PHANTOM V Flip 5G è dotato di uno schermo con copertura versatile personalizzata “The Planet”, uno schermo AMOLED circolare da 1.32 pollici che offre un facile controllo con un solo pollice e funzionalità personalizzabili come sfondi, Tmoji e animali virtuali interattivi 3D. Quali colori sono disponibili per PHANTOM V Flip 5G? Il PHANTOM V Flip 5G è disponibile in due eleganti colori: Mystic Dawn e Iconic Black.