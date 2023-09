HAYLOU X1 2023: auricolari eleganti e alla moda con caratteristiche impressionanti

Gli auricolari HAYLOU X1 2023 sono l'ultima aggiunta alla gamma del marchio, offrendo un design pulito e familiare con una finitura lucida. Questi auricolari sono dotati di un'elegante custodia in metallo che ricorda un ciottolo e si adatta facilmente a qualsiasi tasca. Il marchio è minimo, con solo il marchio sulla custodia, che presenta una luce LED attorno alla porta di ricarica.

In termini di caratteristiche, gli auricolari HAYLOU X1 2023 offrono la maggior parte delle funzionalità previste. La qualità del suono è decente, con un audio nitido e chiaro e una funzione di equalizzazione consente agli utenti di personalizzare il suono in base alle proprie preferenze. Inoltre, gli auricolari supportano le funzioni di riproduzione/pausa automatica e di assistente vocale, offrendo comodità durante l'uso. Sebbene l'app in dotazione consenta solo due controlli per lato, le altre funzionalità essenziali sono presenti e gli utenti possono personalizzarle in base alle proprie esigenze.

Rispetto alle ultime cuffie HAYLOU, il set di funzionalità degli auricolari HAYLOU X1 2023 è leggermente limitato. Tuttavia, offrono comunque prestazioni soddisfacenti, con livelli di volume decenti, latenza minima e alti, bassi e medi impressionanti. I bassi sono particolarmente notevoli, soprattutto quando si utilizza l'impostazione EQ rock.

Gli auricolari HAYLOU X1 2023 sono dotati di controlli touch reattivi e nel complesso funzionano bene. Sono comodi da indossare e hanno un design elegante e discreto. Anche la custodia di ricarica stessa è degna di nota, aumentando il fascino generale degli auricolari.

Caratteristiche principali:

– Custodia metallica opaca elegante e alla moda

– Potente driver dinamico con diaframma placcato in titanio da 12 mm

– Tecnologia Bluetooth 5.3 migliorata

– Comodo ripristino con un solo tocco e suono EQ personalizzabile

– Batteria a lunga durata, che offre musica ininterrotta fino a 24 ore

Nel complesso, gli auricolari HAYLOU X1 2023 sono un'opzione decente per chi cerca un paio di auricolari eleganti e affidabili. Con le loro caratteristiche e il design impressionanti, forniscono un'esperienza audio soddisfacente per l'uso quotidiano.

