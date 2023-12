Il regno della moda di Taylor Swift continua a New York City

By

New York City è stata ancora una volta viziata da uno spettacolo di moda mentre la talentuosa Taylor Swift ha onorato le strade con la sua presenza. L'artista vincitrice del Grammy, nota per il suo impeccabile senso dello stile, ha catturato senza sforzo l'attenzione con il suo ultimo ensemble.

Diversamente dal suo solito abbigliamento glamour, Swift ha mostrato la sua abilità nella moda in un elegante cappotto monopetto scozzese. Il cappotto, abbinato a una gonna abbinata e un classico top nero, trasudava semplicità e stile. Ha completato il look con collant neri fantasia ed eleganti décolleté nere, il tutto accentuato da un'elegante borsa ramata.

L'attenzione ai dettagli di Swift non è mai venuta meno mentre si accessoriava con il suo caratteristico rossetto rosso e l'eyeliner cat-eye. Gli abbaglianti orecchini a goccia con diamanti aggiungono un tocco glamour in più all'outfit. La cantante 33enne sa chiaramente come farsi notare ovunque vada.

Ritornata a New York dopo un fine settimana romantico con il suo fidanzato della NFL Travis Kelce, Swift ha continuato a impressionare i fan con le sue scelte di moda. Durante il loro tempo insieme, ha assistito a una delle partite di Kelce, sfoggiando un orsacchiotto rosso che ha scatenato speculazioni tra i fan. Molti credevano che somigliasse a quello precedentemente indossato da Brittany Mahomes, la compagna di Kelce, portando alla teoria che Swift potrebbe averlo preso in prestito.

La frenesia della moda non si è fermata qui. Swift è stato anche avvistato in un bar a tema natalizio a Kansas City, mentre indossava quelli che sembravano maglioni di scoiattolo abbinati ai compagni di squadra di Kelce e ai loro partner. Questa giocosa scelta di abbigliamento è stata accolta con eccitazione e speculazione sulle piattaforme di social media, con i fan che ipotizzavano un cenno al tweet virale di Kelce del 2011 su uno scoiattolo che si gode un pezzo di pane.

Il regno della moda di Taylor Swift continua ad affascinare il pubblico, dimostrando la sua capacità di fondere senza sforzo stile e semplicità. Con ogni apparizione pubblica, consolida il suo status di icona della moda e lascia i fan in trepidante attesa della sua prossima influente dichiarazione di moda.