Un nuovo studio rivela risultati sorprendenti sulle città accessibili per gli americani della classe media

Un recente studio condotto dal Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (LISEP) ha fatto luce sulle città migliori e peggiori degli Stati Uniti per gli individui della classe media e operaia. Contrariamente alla credenza popolare, lo studio suggerisce che le città con alloggi tradizionalmente inaccessibili potrebbero in realtà offrire maggiori opportunità per questo gruppo demografico.

San Jose, California, con un prezzo medio delle case di oltre 1.3 milioni di dollari, occupa il primo posto nella lista delle 50 principali aree metropolitane analizzate da LISEP. In netto contrasto, Fresno, in California, situata a 150 miglia a sud-est, occupa l’ultimo posto con un prezzo medio delle case di circa $ 360,000. Queste classifiche potrebbero sorprendere, dato che San Jose è noto per essere uno dei mercati immobiliari più costosi del paese.

I ricercatori del LISEP hanno scoperto che mentre città come San Jose e San Francisco hanno registrato tassi di inflazione significativi dal 2005, anche i tassi salariali sono aumentati. D’altro canto, Fresno ha visto uno sbalorditivo aumento del 66.7% del costo della vita, in particolare dei prezzi delle case, con un conseguente calo del 3% del potere d’acquisto per il lavoratore medio. Incredibilmente, lo studio rivela che quasi il 60% delle famiglie della classe media e dei lavoratori di Fresno fatica a soddisfare i propri bisogni primari.

Per ottenere informazioni più approfondite sulla vivibilità delle diverse regioni degli Stati Uniti, i ricercatori hanno monitorato i cambiamenti nei prezzi delle case, nei costi alimentari, nelle spese per l’assistenza all’infanzia e in altre necessità. Hanno anche analizzato i salari adeguati al costo della vita e la percentuale della popolazione che non è in grado di assicurarsi posti di lavoro a tempo pieno con salario dignitoso. Considerando questi fattori collettivamente, LISEP mirava a comprendere le dinamiche economiche che influiscono sulle popolazioni a reddito basso e moderato.

I risultati di questo studio mettono in discussione l’idea secondo cui le città costose sono intrinsecamente dannose per gli individui della classe media. Sottolinea la necessità che i politici comprendano le caratteristiche uniche delle economie regionali e i loro effetti sui diversi gruppi di reddito. In definitiva, apre la strada a un processo decisionale più responsabile che affronti le sfide specifiche affrontate dagli americani della classe media e operaia.

Mentre l’inflazione alle stelle e il boom del mercato immobiliare negli ultimi anni hanno reso l’acquisto di una casa sempre più difficile per molte persone, questo studio offre una nuova prospettiva sull’accessibilità economica delle città in tutta la nazione. Esorta i politici a considerare una gamma più ampia di fattori oltre i soli prezzi delle case nel valutare la vivibilità e le opportunità economiche per gli americani della classe media.