Soldato scomparso dopo l'incidente sul ponte Talmadge, Fort Stewart cerca l'aiuto del pubblico

Fort Stewart ha rilasciato nuove informazioni riguardanti un soldato che si è saltato dal ponte Talmadge a Savannah domenica. Nonostante gli sforzi di ricerca in corso, Spc. Estephan Nielsen non è stato ancora trovato. I militari stanno ora contattando il pubblico per qualsiasi informazione che possa aiutare nelle indagini.

Il ponte Talmadge è stato temporaneamente chiuso quando le squadre di emergenza sono arrivate sul posto. A causa della natura di questo incidente, il WTOC ha fatto un’eccezione alla sua consueta politica di segnalazione e ha condiviso questi dettagli nella speranza di raccogliere informazioni cruciali. È possibile inviare suggerimenti anonimi tramite il modulo online Army CID Submit-a-Tip.

sp. Nielsen è attualmente elencato come Duty Status Whereabouts Unknown, il che significa che l'esercito non è in grado di rendere conto della sua posizione. Questo stato amministrativo viene utilizzato quando non è possibile confermare la posizione di un soldato.

Questo incidente serve a ricordare l’importanza del sostegno alla salute mentale per i militari e le donne. Se tu o qualcuno che conosci avete difficoltà, l'assistenza è disponibile. La 988 Suicide and Crisis Lifeline è una risorsa preziosa che offre supporto immediato. Coloro che hanno legami con l'esercito possono premere 1 per la Linea di Crisi Militare.

Fort Stewart e le autorità sono impegnati a trovare Spc. Nielsen e stanno esortando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Insieme possiamo sostenere chi è nel bisogno ed evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.