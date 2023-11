Ducati non smette mai di stupire gli appassionati di moto con la sua innovazione e il suo design straordinario. Quest'anno, il 7 novembre 2023, Borgo Panigale ha svelato il suo ultimo capolavoro, la Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 in edizione limitata. Questa straordinaria moto rende omaggio all'iconica 916 disegnata da Massimo Tamburini incorporando elementi moderni e una livrea mozzafiato che celebra il momento vittorioso di Carl Fogarty come campione del mondo Superbike 1999.

Ciò che distingue questa moto è l'esclusiva livrea creata dal Centro Stile Ducati, che mette in risalto sia il fascino senza tempo della 916 sia il sapore contemporaneo del 2023. Limitata a sole 500 unità, questa Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 è il sogno di un collezionista. Ogni moto sarà numerata individualmente e accompagnata da un certificato di autenticità, rendendola un vero tesoro per ogni appassionato Ducati.

Ora esploriamo i componenti prestazionali che rendono questa macchina in edizione limitata davvero eccezionale. La fibra di carbonio domina l'estetica della moto, con elementi come condotti d'aria in fibra di carbonio, uno scudo termico sullo scarico, ali, un parafango, un coperchio della frizione a secco e persino ruote in fibra di carbonio a cinque razze. Queste ruote, che pesano un chilo in meno rispetto alle ruote forgiate Marchesini presenti sulla Panigale V4 S, offrono una riduzione senza precedenti del momento di inerzia del 26% all'anteriore e del 46% al posteriore.

Oltre ai componenti in fibra di carbonio, la Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 vanta una notevole configurazione del freno anteriore con pinze Brembo Stylema R con condotti di raffreddamento. La pompa freno Brembo MCS è dotata di un regolatore remoto, che consente ai ciclisti di mettere a punto le impostazioni dei freni in movimento senza attrezzi.

Inoltre, questa superbike include una frizione a secco STM-EVO, pedane regolabili in alluminio ricavato dal pieno, un cambio rapido su e giù standard e l'avanzato sistema Ducati Data Analyser+. Per coloro che desiderano portare la propria esperienza di guida a un livello superiore, il kit gara che accompagna ogni moto contiene tappi in alluminio ricavato dal pieno, un kit rimozione portatarga, un coperchio frizione aperto e il sistema Ducati Data Analyser+.

Se desideri possedere questa macchina eccezionale, assicurati di visitare la tua concessionaria Ducati locale nel marzo 2024. Ricorda, con solo 500 unità disponibili in tutto il mondo, questa meraviglia in edizione limitata verrà venduta rapidamente. I prezzi variano in base alla regione, con un prezzo consigliato di $ 45,995 negli Stati Uniti e $ 53,995 CDN in Canada.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quanti esemplari della Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 verranno prodotti?

Verranno prodotte solo 500 unità di questa bici in edizione limitata.

2. Quali caratteristiche speciali offre la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916?

Questa straordinaria motocicletta è dotata di esclusivi componenti in fibra di carbonio, tra cui condotti dell'aria, ali, ruote e altro ancora. Include anche una straordinaria configurazione del freno anteriore, una frizione a secco STM-EVO, pedane regolabili in alluminio ricavato dal pieno e l'avanzato sistema Ducati Data Analyser+.

3. Quando sarà disponibile per l'acquisto la Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916?

La moto arriverà nelle concessionarie Ducati di tutto il mondo nel marzo 2024, ma agisci rapidamente poiché sarà disponibile solo fino alla vendita di tutte le 500 unità.

4. Quanto costa la Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916?

I prezzi varieranno in base alla regione. Negli Stati Uniti, il prezzo consigliato è di $ 45,995, mentre in Canada è di $ 53,995 CDN.