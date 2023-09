Unisciti alla “Take a Breath Challenge” della Asthma Society per sostenere il lavoro di trasformazione in Irlanda

La Asthma Society of Ireland festeggia il suo cinquantesimo anniversario organizzando la “Take a Breath Challenge”, un evento che mira a raccogliere fondi per il loro prezioso lavoro. Eilís Ní Chaithnía, rappresentante della Asthma Society, si è unito ad Alan Morrissey nel Morning Focus di venerdì per discutere dell'evento e incoraggiare tutti a partecipare.

La sfida, prevista per la fine di settembre, invita singoli e gruppi a intraprendere un'escursione. I partecipanti si riuniranno per completare l'escursione e raccogliere fondi cruciali per l'Asthma Society. L’evento promette di essere un’esperienza memorabile e appagante per le persone coinvolte.

Durante l'intervista, Ní Chaithnía ha fornito una panoramica del lavoro della Asthma Society e dei servizi che offre alle persone affette da asma. Ha sottolineato l'importanza di sostenere la loro causa, soprattutto alla luce dell'anniversario fondamentale dell'organizzazione. Partecipando alla “Take a Breath Challenge”, le persone possono fare una differenza tangibile nella vita di coloro che vivono con l’asma in Irlanda.

La “Take a Breath Challenge” si svolgerà dal 29 settembre al 1 ottobre. Se sei interessato a partecipare a questo evento o a saperne di più sull'Asthma Society, puoi visitare la loro pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/asthmasociety.

Partecipando alla “Take a Breath Challenge”, puoi contribuire al lavoro di trasformazione dell'Asthma Society in Irlanda e contribuire ad avere un impatto positivo sulla vita delle persone affette da asma. Unisciti alla sfida, intraprendi l'escursione e sostieni questa degna causa.

Fonte:

– Società irlandese per l’asma