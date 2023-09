TAG Heuer e Porsche celebrano il 60° anniversario con i nuovi orologi Carrera Chronosprint x Porsche

TAG Heuer e Porsche continuano la loro collaborazione con il lancio di due nuovissimi orologi per commemorare il 60° anniversario sia della Carrera che della Porsche 911. Questa collaborazione è iniziata nel 2021 con il lancio di due modelli in edizione limitata e, l'anno scorso, ha introdotto un'altra edizione limitata per onorare il 50° anniversario dell'iconica Porsche 911 RS 2.7. Ora, per celebrare l’eredità duratura di questi due marchi leggendari, TAG Heuer e Porsche presentano il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Nel 1963, sia TAG Heuer che Porsche presentarono due delle loro offerte più significative: il cronografo Carrera e l'auto sportiva Porsche 911 (originariamente conosciuta come 901). Questi modelli hanno mantenuto il loro status di icone negli ultimi sessant'anni, simboleggiando un design eccellente e un'atemporalità attraverso le generazioni. Per celebrare questo risultato è stato creato il nuovo TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

Il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche è disponibile in due versioni. Uno presenta una cassa in oro rosa con cinturino in pelle di vitello marrone, mentre l'altro presenta una cassa in acciaio inossidabile con un cinturino in pelle di vitello nero. L'orologio combina perfettamente elementi di design sia dell'orologio che dell'auto, risultando in un'estetica di grande impatto visivo. Tuttavia, il vero punto forte risiede nell'orologio stesso.

Con il lancio del TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, il marchio introduce un movimento completamente nuovo noto come TH20-08. Questo movimento è una reinterpretazione del calibro interno TH20, presentato all'inizio di quest'anno a Watches & Wonders. La TH20-08 ha una caratteristica unica ispirata all'accelerazione della Porsche 901 originale, che poteva andare da 0 a 100 km/h in 9.1 secondi. La lancetta centrale del TH20-08 accelera rapidamente, quindi decelera gradualmente nell'arco di 60 secondi prima di riavviarsi rapidamente, rispecchiando le prestazioni dell'iconica auto sportiva.

Il quadrante del TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche rende omaggio all'eredità della 911 originale, con linee rosse sul rehaut che rappresentano il traguardo raggiunto dall'auto nel raggiungere 0-100 km/h in soli 9.1 secondi. Questo dettaglio si aggiunge al legame generale tra l'orologio e il patrimonio automobilistico che rappresenta.

Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer, ha espresso il suo pensiero sulla collaborazione, affermando: “Questo orologio racchiude perfettamente l'essenza dell'universo degli sport motoristici, che è un valore condiviso nella nostra partnership con Porsche. Abbiamo unito perfettamente l'eredità della 911 e del TAG Heuer Carrera, sfruttando tecnologia all'avanguardia e design unico. È una testimonianza dei nostri valori condivisi di precisione, innovazione e profondo apprezzamento per le nostre rispettive storie”.

Il TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche sarà disponibile per l'acquisto l'8 settembre. La variante in oro rosa avrà un prezzo di $ 23,550, mentre la versione in acciaio inossidabile sarà venduta al dettaglio per $ 9,200. Per ulteriori informazioni e per effettuare un acquisto, visitare il sito web TAG Heuer.

Fonte:

TAG Heuer e Porsche

Robb report