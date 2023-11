T-Force presenta gli SSD NVMe Gen4 convenienti e ad alta velocità con la gamma G70 e G50

By

T-Force, il marchio di gioco del fornitore di memoria e archiviazione Team Group Inc., è in missione per rivoluzionare l'esperienza di gioco. Oggi, T-Force è orgogliosa di annunciare il lancio della sua ultima linea di SSD da gioco: G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO. Questi SSD utilizzano l'interfaccia PCIe Gen4x4 all'avanguardia e sono dotati del rinomato controller InnoGrit che offre stabilità eccezionale.

Una caratteristica distintiva degli SSD T-Force G70 e G70 PRO è la loro notevole velocità di lettura, che raggiunge fino a 7000 MB/s. D'altra parte, gli SSD G50 e G50 PRO forniscono velocità incredibili fino a 5000 MB/s. Tutti e quattro gli SSD sono progettati nel fattore di forma M.2 2280 e sono accompagnati dai dissipatori di calore in grafene ultrasottili brevettati da T-Force. Inoltre, la variante G70 PRO è dotata di un dissipatore di calore in lega di alluminio, offrendo agli utenti ancora più opzioni di raffreddamento.

Uno dei principali vantaggi della nuova linea SSD di T-Force è la compatibilità con lo slot di espansione SSD PS5, garantendo che sia i giocatori PC che quelli console possano beneficiare delle capacità ad alte prestazioni di questi SSD PCIe 4.0.

Dotati della tecnologia cache SLC, gli SSD G70 e G50 possono adattarsi a diverse esigenze di gioco. Nel frattempo, gli SSD G70 PRO e G50 PRO supportano sia la cache DRAM che SLC, offrendo ai giocatori opzioni versatili per migliorare la loro esperienza di gioco.

T-Force dà priorità alla tranquillità dei suoi utenti dotando gli SSD G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO PCIe 4.0 del software di monitoraggio SMART brevettato da TEAMGROUP. Questo software consente ai giocatori di monitorare lo stato dei propri SSD ed eseguire comodamente configurazione e test per garantire prestazioni ottimali.

Gli SSD T-Force G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO PCIe 4.0 saranno disponibili per l'acquisto presso il negozio nordamericano di Amazon entro la fine di dicembre. Preparati a trascendere un nuovo livello di prestazioni di gioco con l'ultima linea di SSD di T-Force.

FAQ

D: Cosa distingue gli SSD T-Force G70 e G70 PRO?

R: Gli SSD T-Force G70 e G70 PRO offrono velocità di lettura fino a 7000 MB/s, rendendoli ideali per i giocatori che richiedono storage ad alte prestazioni.

D: Quali opzioni di raffreddamento sono disponibili per gli SSD T-Force?

R: Tutti gli SSD della linea G70 e G50 sono dotati di dissipatori di calore in grafene ultrasottili. La variante G70 PRO dispone anche di un dissipatore di calore in lega di alluminio per un ulteriore raffreddamento.

D: Posso utilizzare questi SSD con la mia PlayStation 5?

R: Sì, gli SSD T-Force sono compatibili con lo slot di espansione SSD di PS5, consentendo ai giocatori su console di beneficiare delle loro capacità ad alta velocità.

D: Come posso monitorare lo stato del mio SSD T-Force?

R: T-Force fornisce il software di monitoraggio SMART brevettato, che consente agli utenti di monitorare lo stato dei propri SSD ed eseguire facilmente le procedure di configurazione e test necessarie.