T-FORCE presenta i nuovi SSD da gioco con prestazioni migliorate e soluzioni di raffreddamento

By

T-FORCE, un rinomato marchio di giochi del Team Group Inc., ha recentemente lanciato la sua ultima linea di SSD da gioco, offrendo un'esperienza di gioco elevata agli appassionati. I nuovi SSD, ovvero T-FORCE G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO, offrono funzionalità e tecnologie avanzate per migliorare stabilità e prestazioni.

Utilizzando l'interfaccia PCIe Gen 4×4, questi SSD incorporano il controller InnoGrit, garantendo una solida stabilità durante le sessioni di gioco intense. Dotati di dissipatori di calore in grafene ultrasottili, tutti e quattro gli SSD sono disponibili nel popolare fattore di forma M.2-2280. I dissipatori di calore in grafene dissipano efficacemente il calore, mantenendo prestazioni ottimali durante sessioni di gioco prolungate.

In particolare, la variante G70 PRO presenta anche un dissipatore di calore aggiuntivo in lega di alluminio per gli utenti che cercano soluzioni di raffreddamento alternative. Questo esclusivo modulo di raffreddamento è compatibile con lo slot di espansione SSD di PS5 e offre flessibilità sia ai giocatori su PC che a quelli su console alla ricerca di prestazioni eccezionali.

Gli SSD T-FORCE G70 e G70 PRO offrono velocità di lettura impressionanti fino a 7000 MB/s, garantendo tempi di caricamento rapidi ed esperienze di gioco senza interruzioni. Allo stesso modo, gli SSD G50 e G50 PRO raggiungono velocità fino a 5000 MB/s, garantendo un gameplay fluido e un rapido trasferimento dei dati.

Per soddisfare le diverse preferenze degli utenti, gli SSD T-FORCE G70 e G50 supportano la tecnologia cache SLC. Inoltre, le versioni PRO di questi SSD offrono caching sia DRAM che SLC, offrendo una soluzione di caching personalizzabile che massimizza le prestazioni.

Tutti e quattro gli SSD M.2 2280 sono dotati di controller InnoGrit, garantendo stabilità e affidabilità per i giocatori che richiedono un gameplay ininterrotto.

Inoltre, T-FORCE ha dotato questi nuovi SSD da gioco del suo software di monitoraggio SMART brevettato. Questo software consente agli utenti di monitorare lo stato dei propri SSD, eseguire una configurazione semplice ed eseguire test per valutare la qualità e le prestazioni dei propri dispositivi di archiviazione.

Si prevede che gli SSD T-FORCE G70, G70 PRO, G50 e G50 PRO PCIe 4.0 saranno disponibili sullo store nordamericano di Amazon entro la fine di dicembre. Per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi, visitare il sito Web ufficiale di Team Group e seguire i loro canali di social media.

Domande frequenti (FAQ)

1. In che formato sono disponibili i nuovi SSD da gioco T-FORCE?

I nuovi SSD da gioco T-FORCE sono disponibili nel fattore di forma M.2-2280.

2. Quali soluzioni di raffreddamento sono offerte con l'SSD T-FORCE G70 PRO?

L'SSD T-FORCE G70 PRO include sia dissipatori di calore in grafene ultrasottili che un dissipatore di calore in lega di alluminio per prestazioni di raffreddamento migliorate.

3. Quali sono le velocità di lettura degli SSD T-FORCE G70 e G50?

L'SSD T-FORCE G70 vanta velocità di lettura fino a 7000 MB/s, mentre l'SSD G50 raggiunge velocità fino a 5000 MB/s.

4. Gli SSD T-FORCE G70 e G50 supportano la tecnologia cache SLC?

Sì, gli SSD T-FORCE G70 e G50 supportano la tecnologia cache SLC per prestazioni migliorate.

5. Come posso monitorare lo stato del mio SSD da gioco T-FORCE?

T-FORCE ha sviluppato il suo software di monitoraggio SMART brevettato, consentendo agli utenti di monitorare lo stato dei propri SSD e condurre test sulle prestazioni.