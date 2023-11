Indus Battle Royale pronto a fare un tuffo in Fortnite

By

Lo studio di gioco indiano SuperGaming ha annunciato che il suo attesissimo gioco BR, Indus Battle Royale, sarà integrato nel popolare titolo Fortnite. Questa collaborazione è stata resa possibile da due talentuose sviluppatrici che hanno utilizzato Unreal Editor per Fortnite per creare mappe, modalità di gioco e gameplay per Indus Battle Royale in meno di un mese.

Christelle D'cruz, co-fondatrice di SuperGaming, ha evidenziato i risultati ottenuti dal team, affermando: “Abbiamo imparato, costruito e creato Indus con UEFN in circa 27 giorni senza alcuna esperienza precedente con Unreal. Ciò ci consentirà di testare più velocemente il gameplay di Indus con un pubblico esterno e darà a più giocatori la possibilità di sperimentare l'Indo-Futurismo attraverso il loro gioco preferito: Fortnite."

Mentre Indus Battle Royale si prepara a entrare nel beta testing sul Google Play Store nel prossimo futuro, i giocatori sono ansiosi di sapere come possono accedere a questa entusiasmante nuova aggiunta. Per giocare a Indus Battle Royale all'interno di Fortnite, i giocatori dovranno preregistrarsi per ricevere una chiave che consentirà loro l'accesso alla mappa appositamente progettata.

I titoli precedenti di SuperGaming, MaskGun, Silly Royale e Battle Stars, sono stati tutti ben accolti dai giocatori e si prevede che Indus Battle Royale conquisterà la scena dei giochi indiana. Combinando le loro esperienze passate, SuperGaming mira a creare uno dei migliori giochi Battle Royale sul mercato.

Roby John, CEO di SuperGaming, ha espresso la sua fiducia nel potenziale della cultura e del talento indiano, affermando: "In SuperGaming, crediamo fermamente che la cultura e il talento dell'India richiedano il palcoscenico più grande possibile affinché il mondo possa vedere e giocare. Con Fortnite che ha circa 220 milioni di giocatori mensili a livello globale, non c'è modo migliore per portare l'Indo e l'Indo-Futurismo nel mondo."

Con oltre sette milioni di preregistrazioni già, Indus Battle Royale promette un gameplay frenetico, mappe futuristiche a tema indiano e personaggi unici. I beta tester svolgeranno un ruolo cruciale nell'identificazione dei bug e nell'aiutare gli sviluppatori a migliorare il gioco, posizionandolo alla pari con altri titoli popolari in tutto il mondo.

FAQ:

D: Come possono i giocatori accedere a Indus Battle Royale all'interno di Fortnite?

R: Per giocare a Indus Battle Royale all'interno di Fortnite, i giocatori devono preregistrarsi e ricevere una chiave per l'ingresso.

D: Quali giochi precedenti sono stati sviluppati da SuperGaming?

R: I titoli precedenti di SuperGaming includono MaskGun, Silly Royale e Battle Stars.

D: Quante preregistrazioni ha ricevuto finora Indus Battle Royale?

R: Indus Battle Royale ha già superato i sette milioni di preregistrazioni.