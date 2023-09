L'antica storia dei collemboli: i primi animali a sviluppare proteine ​​antigelo

Nel mondo antico, più di 400 milioni di anni fa, la Terra era radicalmente diversa. I mari brulicavano di vita, mentre sulla terra nulla si muoveva. Questa fu la fine del periodo Ordovicium quando il globo era caldo e umido. Tuttavia, poco dopo, le masse terrestri iniziarono a congelarsi e una calotta glaciale iniziò ad espandersi, trasformando le acque un tempo calde, fredde e inospitali. Ciò ha provocato la seconda peggiore estinzione di massa della storia, spazzando via metà della vita.

Sorprendentemente, una minuscola creatura chiamata collembolo fu una delle poche specie sopravvissute. I collemboli sono animali simili a insetti che hanno sviluppato una strategia unica per combattere il freddo. Le loro cellule hanno iniziato a produrre proteine ​​che le proteggevano dal congelamento. Una recente ricerca condotta dall'Università di Aarhus e dalla Queen's University in Canada ha dimostrato che il collembolo potrebbe essere stato il primo animale a sviluppare proteine ​​antigelo, evolvendosi molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

I collemboli sono piccoli, con le specie più grandi che misurano solo sei millimetri di lunghezza. Hanno una coda chiaramente biforcuta, o furcula, che possono rilasciare per saltare in aria per difendersi. Sebbene assomiglino agli insetti, in realtà hanno il proprio ramo sull'albero evolutivo. Esistono oltre 9,000 specie diverse di collemboli e si possono trovare quasi ovunque, compresi i giardini, vivendo negli strati superiori del terreno o nel fogliame caduto.

Martin Holmstrup, professore all'Università di Aarhus, ha studiato i collemboli nel suo laboratorio. Tenendoli in piastre Petri, osserva il loro comportamento e conduce esperimenti per comprendere i loro adattamenti unici. Campioni di questi collemboli sono stati inviati a colleghi canadesi, che hanno condotto esperimenti molecolari per determinare quando gli animali hanno sviluppato per la prima volta proteine ​​antigelo.

Attraverso il sequenziamento e i calcoli del DNA, i ricercatori hanno scoperto che i collemboli sviluppavano proteine ​​antigelo durante il periodo Ordoviciano, molto prima di altri animali. Questa scoperta fa luce sull'evoluzione precoce dei meccanismi antigelo nel mondo animale. È anche possibile che piante e microrganismi abbiano sviluppato meccanismi simili anche prima.

I collemboli non sono difficili da trovare; possono essere scoperti nel tuo giardino. Prendendo una manciata di terra o fogliame e utilizzando un setaccio con lampada e vassoio regolabili, puoi scoprire queste affascinanti e antiche creature. Comprendere gli adattamenti unici dei collemboli non è solo intrigante di per sé, ma contribuisce anche alla nostra conoscenza della storia della vita sulla Terra.

Fonte:

– Università di Aarhus

– Queen's University in Canada