L'eruzione del filamento pone le basi per la resa dei conti solare e la risposta della Terra

Uno straordinario spettacolo solare si è svolto il 27 novembre quando un filamento è eruttato dal sole, lasciando dietro di sé una cicatrice bruciante chiamata “canyon di fuoco”. Questo evento astronomico ha provocato anche il rilascio di plasma solare nello spazio. Gli scienziati stanno ora tenendo d’occhio la possibilità di tempeste geomagnetiche minori, innescate da questa esplosione solare e da quelle successive.

L'affascinante canyon di fuoco, visibile nel plasma del sole, simboleggiava il percorso della linea del campo magnetico che teneva in posizione il filamento. Quando il filamento eruttò, si liberò dal campo magnetico del sole, creando nella sua scia una cicatrice radiosa di plasma più caldo. I filamenti, a volte conosciuti come protuberanze, si trovano lungo il bordo del sole, apparendo come archi luminosi nella vasta distesa dello spazio.

L’eruzione ha portato anche ad un’espulsione di massa coronale (CME), una massa di plasma che il sole spinge verso lo spazio. SpaceWeather.com ha riferito che diverse ore dopo si sono verificate almeno altre due CME, una delle quali ha seguito una traiettoria simile all'eruzione iniziale innescata dal filamento. Il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration conferma questo sviluppo.

Man mano che questi materiali plasmatici si avvicinano alla Terra, potrebbero distruggere la magnetosfera, la bolla magnetica protettiva che avvolge il nostro pianeta. Questa interruzione si manifesta come tempeste geomagnetiche. Mentre la NOAA prevede che si verificheranno solo tempeste minori quando i materiali si avvicineranno alla Terra il 30 novembre, potenti tempeste geomagnetiche hanno il potenziale per generare aurore colorate nelle regioni polari. Tuttavia, rappresentano anche rischi per i sistemi di navigazione satellitare e le reti elettriche.

L'attività del nostro sole segue un ciclo di 11 anni che si intreccia strettamente con il suo campo magnetico autogenerato. Attualmente, i poli magnetici del sole stanno scomparendo, indicando il picco del ciclo di attività solare. Nei prossimi anni, l’attività solare diminuirà man mano che il campo magnetico del sole si rigenera. Ciò segnerà l’inizio del prossimo minimo solare, previsto a cavallo del decennio.

Gli scienziati utilizzano vari strumenti per monitorare il sole, come telescopi per osservare le macchie solari e veicoli spaziali come il Solar Dynamics Observatory della NASA per filmati dettagliati. Gli eliofisici si affidano anche alla Parker Solar Probe della NASA, al Solar Orbiter dell'Agenzia spaziale europea e al telescopio solare Daniel K. Inouye alle Hawaii per raccogliere informazioni senza precedenti sul comportamento del sole durante questo ciclo solare. Questi strumenti mirano a rafforzare la nostra comprensione di come l’attività solare influenza la vita sulla Terra.

