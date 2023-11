Nuovo articolo: Esplorazione di Marte: ostacoli alla comunicazione e operazioni robotiche ininterrotte

Gli esploratori robotici su Marte hanno incontrato un ostacolo significativo nella comunicazione con le loro controparti terrestri. I controllori di missione della NASA hanno temporaneamente sospeso l'invio di comandi alla loro flotta di orbiter e rover a causa di un fenomeno chiamato congiunzione solare di Marte. Ciò si verifica ogni due anni quando Marte e la Terra sono posizionati sfavorevolmente sui lati opposti del sole durante le loro orbite individuali.

La congiunzione solare pone sfide poiché il gas caldo ed energizzato emesso dal sole interferisce con i segnali radio utilizzati per la comunicazione con gli esploratori marziani. Per evitare il rischio di comunicazioni corrotte che potrebbero potenzialmente mettere in pericolo la flotta robotica, gli ingegneri si sono astenuti dall’inviare comandi per un periodo di 10 giorni a partire dal 15 novembre.

Durante questo blackout delle comunicazioni, i controllori della missione prevedono una completa perdita di contatto per alcuni giorni. Tuttavia, sono ancora attesi aggiornamenti regolari sullo stato di salute dei vari veicoli spaziali. Sebbene questo rallentamento offra una tregua al personale dedicato che lavora nelle missioni su Marte, non interrompe del tutto le operazioni. La flotta robotica continua a funzionare con il pilota automatico, eseguendo i compiti predefiniti senza la stretta supervisione che normalmente ricevono.

Nonostante le sfide di comunicazione, la navicella spaziale su Marte svolgerà attivamente i compiti assegnati. Curiosity, che celebra il suo 4,000esimo sol (giorno di Marte), si concentrerà sul monitoraggio dei cambiamenti del tempo marziano, delle condizioni della superficie e delle radiazioni dalla sua posizione nel cratere Gale. Allo stesso modo, Perseverance, situato nel cratere Jezero, utilizzerà le sue telecamere per osservare rocce e nuvole, oltre a studiare i diavoli di polvere: vortici d'aria vorticosi che muovono la polvere sul pianeta rosso.

Mentre l'elicottero di ricognizione aerea del rover Perseverance, l'elicottero Ingenuity, rimarrà a terra durante questo periodo, contribuirà esaminando il movimento della sabbia utilizzando la sua telecamera a colori. Gli orbitanti Mars Reconnaissance e Odyssey continueranno a catturare immagini della superficie marziana, mentre MAVEN monitorerà le interazioni tra il sole e l'atmosfera marziana.

Una volta terminata la congiunzione solare di Marte, i robot esploratori trasmetteranno i dati accumulati alla Terra. I team di missione e di ricerca riprenderanno le loro regolari attività esplorative sul pianeta rosso, sfruttando le intuizioni raccolte da questo periodo unico di operazioni autonome.

– Definizioni:

– Congiunzione solare di Marte: fenomeno che si verifica ogni due anni quando Marte e la Terra sono posizionati sfavorevolmente sui lati opposti del sole.

– Segnali radio: segnali elettrici trasmessi attraverso l’atmosfera, lo spazio o altri mezzi con lo scopo di comunicazione.

– Pilota automatico: un sistema che consente a un veicolo o a un macchinario di funzionare senza il controllo umano diretto.

FAQ:

D: Perché gli ingegneri evitano di inviare comandi durante la congiunzione solare di Marte?

R: La congiunzione solare di Marte provoca interferenze nei segnali radio, potenzialmente corrompendo la comunicazione e mettendo in pericolo i rover o gli orbiter.

D: Quali compiti svolgeranno i rover Curiosity e Perseverance durante questo periodo?

R: I rover seguiranno i cambiamenti del clima marziano, delle condizioni della superficie e delle radiazioni. Inoltre, studieranno rocce, formazioni nuvolose e diavoli di polvere.

D: Come contribuirà l'elicottero Ingenuity durante il blackout delle comunicazioni?

R: L'elicottero Ingenuity osserverà il movimento della sabbia su Marte utilizzando la sua telecamera a colori.

D: Quali funzioni svolgeranno gli orbitanti durante la congiunzione?

R: Gli orbiter Mars Reconnaissance e Odyssey continueranno a catturare immagini della superficie marziana, mentre MAVEN traccerà le interazioni tra il sole e l'atmosfera marziana.