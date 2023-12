La tendenza crescente di studiare all'estero tra gli studenti del Tamil Nadu

Studiare all’estero è diventato sempre più popolare tra gli studenti del Tamil Nadu, soprattutto a seguito della pandemia. Il fascino delle università straniere che offrono borse di studio interessanti e opportunità educative attraverso fiere virtuali ha catturato l’attenzione degli studenti della regione. Numerose istituzioni di paesi come Stati Uniti, Francia e varie nazioni europee hanno espresso interesse ad accogliere studenti indiani, compresi quelli del Tamil Nadu, nei loro programmi accademici.

Le fiere virtuali sono emerse come l’ultima strada attraverso la quale le istituzioni internazionali possono attrarre studenti. Recentemente, 73 istituti di istruzione superiore di 21 paesi europei hanno partecipato a una fiera virtuale volta ad attirare gli studenti. Queste istituzioni offrono agli studenti una miriade di opportunità, compreso l'accesso a borse di studio e finanziamenti direttamente attraverso le università e le agenzie autorizzate. Gli studenti possono scegliere tra discipline che vanno dal management, all'ingegneria, all'ospitalità, alle discipline umanistiche, alle arti, all'architettura e al design. Soprattutto in Francia e in altri paesi europei vengono offerti circa 1,600 programmi in lingua inglese.

In tempi recenti, Chennai ha assistito al lancio del roadshow "Education in Ireland", in cui il Dipartimento dell'Istruzione irlandese ha presentato la moltitudine di prospettive educative disponibili in Irlanda per gli studenti indiani. Questo evento ha facilitato gli incontri tra studenti e rappresentanti delle università e dei college irlandesi, offrendo agli studenti uno sguardo sulla vasta gamma di opportunità educative.

Secondo l’Open Doors Report (ODR), il numero di studenti indiani che studiano negli Usa è aumentato del 35% rispetto all’anno accademico precedente, raggiungendo il massimo storico di 268,923 studenti nel 2022-23. Gli Stati Uniti continuano ad essere la destinazione più popolare per gli studenti indiani in cerca di un'istruzione internazionale. Il consolato degli Stati Uniti in India ha rilasciato un numero record di visti per studenti nel periodo giugno-agosto 2023, a significare il crescente interesse e la fiducia nelle istituzioni educative americane.

FAQ:

D: Quali materie possono scegliere gli studenti di studiare nelle università straniere?

R: Gli studenti possono scegliere tra un'ampia gamma di materie tra cui management, ingegneria, ospitalità, discipline umanistiche, arte, architettura e design.

D: Sono disponibili programmi in lingua inglese in Francia e nei paesi europei?

R: Sì, circa 1,600 programmi sono offerti in inglese in Francia e in altri paesi europei.

D: Quanti studenti indiani stanno attualmente studiando negli Stati Uniti?

R: Secondo il rapporto Open Doors, ci sono 268,923 studenti indiani che studiano negli Stati Uniti nell'anno accademico 2022-23.

D: Quali materie sono più popolari tra gli studenti indiani che studiano negli Stati Uniti?

R: L'informatica è la disciplina più popolare, con il 41.2% degli studenti indiani che la sceglie per studi universitari e post-laurea. I programmi di ingegneria sono la seconda scelta preferita, con il 26.9% degli studenti che li sceglie.

D: Ci sono delle precauzioni che gli studenti dovrebbero prendere quando pensano di studiare all'estero?

R: È importante scegliere università e istituti autorizzati da organizzazioni rispettabili come la US-India Educational Foundation (USIEF) per studiare negli Stati Uniti. È inoltre essenziale chiedere assistenza a consulenti educativi autorizzati e verificare la validità dei titoli di studio ottenuti all'estero per ulteriori studi o opportunità di lavoro in India.