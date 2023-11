Un nuovo studio mostra il ruolo sorprendente dei nuclei cerebellari nell'apprendimento associativo

By

I ricercatori dell’Istituto olandese di neuroscienze, dell’Erasmus MC e del Centro Champalimaud per l’ignoto hanno fatto un’entusiasmante scoperta sull’apprendimento associativo e sul ruolo dei nuclei nel cervelletto. Tradizionalmente si credeva che la corteccia del cervelletto fosse responsabile della regolazione dell’apprendimento associativo. Tuttavia, questo nuovo studio rivela che i nuclei svolgono effettivamente un ruolo sorprendente in questo processo di apprendimento.

L’apprendimento associativo si riferisce al processo attraverso il quale le esperienze positive o negative portano all’apprendimento e al cambiamento del comportamento. Ad esempio, se ci bruciamo le dita su un fornello caldo, impareremo a stare più attenti in futuro. È noto da tempo che il cervelletto è importante in questa forma di apprendimento, ma i meccanismi esatti sono rimasti poco chiari.

Per indagare ulteriormente su questo aspetto, il team internazionale di ricercatori ha condotto esperimenti sui topi. I topi sono stati addestrati con due diversi stimoli: un lampo di luce seguito da un soffio d'aria negli occhi. Col tempo, i topi hanno imparato ad associare i due stimoli e chiudevano preventivamente gli occhi quando vedevano il lampo di luce.

I ricercatori si sono concentrati su due parti principali del cervelletto: la corteccia cerebellare e i nuclei cerebellari. Queste parti sono interconnesse, con i nuclei che fungono da centro di uscita del cervelletto. In precedenza si credeva che la corteccia svolgesse il ruolo primario nell’apprendimento del riflesso e dei tempi di chiusura delle palpebre. Tuttavia, questo studio ha dimostrato che la chiusura tempestiva delle palpebre può essere regolata anche dai nuclei.

Il cervelletto riceve informazioni da altre regioni del cervello attraverso le fibre muschiose e le fibre rampicanti. Si pensa che le fibre muschiose trasmettano informazioni provenienti dallo stimolo luminoso, mentre le fibre rampicanti trasmettano informazioni relative al soffio d'aria. I ricercatori hanno scoperto che, nei topi che mostravano apprendimento associativo, le fibre muschiose stabilivano connessioni più forti con i nuclei.

Inoltre, i ricercatori hanno utilizzato l’optogenetica, un metodo che utilizza la luce per controllare le cellule, per testare la capacità di apprendimento dei nuclei cerebellari. Hanno scoperto che la stimolazione diretta delle connessioni cerebrali con la luce, abbinata al soffio d’aria, ha portato alla chiusura tempestiva delle palpebre nei topi.

Questo studio fornisce nuove informazioni sui complessi meccanismi dell’apprendimento associativo nel cervelletto. Rivelando il sorprendente contributo dei nuclei, i ricercatori hanno approfondito la nostra comprensione di questa importante regione del cervello e del suo ruolo nell’apprendimento e nel comportamento.

