I castori contribuiscono alla produzione di gas serra nell'Artico, secondo uno studio

Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Alaska Fairbanks (UAF) ha identificato nei castori un ruolo sempre più importante nella produzione di gas serra nell’Artico. Pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, lo studio collega la presenza di castori nella regione all’aumento dei livelli di emissioni di gas metano.

Tradizionalmente presenti nelle aree boschive, i castori stanno ora colonizzando le regioni della tundra nell'Alaska occidentale e settentrionale. Questa colonizzazione ha implicazioni scientifiche significative ed è vista come uno sviluppo radicale dalle comunità di queste aree.

Il gruppo di ricerca dell’UAF, guidato dal professor Ken Tape, afferma che il loro studio è il primo a collegare in modo definitivo i nuovi stagni dei castori a un aumento delle emissioni di gas metano. Questa scoperta è significativa a causa del potente effetto serra del metano, che è circa 25 volte più potente dell’anidride carbonica nell’intrappolare il calore nell’atmosfera terrestre. Secondo la US Environmental Protection Agency, il metano è responsabile di circa il 20% delle emissioni globali di gas serra.

I ricercatori si sono concentrati su un’area di circa 166 miglia quadrate nel bacino del fiume Noatak inferiore, nel nord-ovest dell’Alaska. Hanno utilizzato immagini dallo spazio, in particolare dal programma Arctic-Boreal Vulnerability Experiment della National Aeronautical and Space Administration, per comprendere meglio l’impatto dei castori sul paesaggio. Mappando oltre 10,000 stagni di castori nell'Artico dell'Alaska, il gruppo di ricerca è stato in grado di correlare la presenza di stagni di castori con punti caldi di metano.

Le dighe dei castori, un tratto distintivo della specie, provocano inondazioni che inondano la vegetazione e trasformano i corsi d'acqua artici in stagni. Questi stagni di castori e la vegetazione inondata circostante diventano ambienti privati ​​di ossigeno con ricchi sedimenti organici. Quando questo materiale decade, rilascia gas metano.

I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia di imaging iperspettrale aereo per la mappatura del metano. Questo processo di imaging avanzato cattura dati da un centinaio di bande diverse nello spettro elettromagnetico, consentendo l’identificazione del metano e di altri gas.

I coautori dello studio includono Benjamin Jones, professore assistente di ricerca presso l'UAF Institute of Northern Engineering, insieme a un gruppo del National Park Service e del laboratorio di propulsione a reazione della NASA.

Questo studio contribuisce alla nostra comprensione della complessa relazione tra specie e cambiamento climatico. Poiché i castori continuano ad estendere il loro areale nell’Artico, saranno necessarie ulteriori ricerche per valutare gli impatti a lungo termine della loro presenza sulle emissioni di gas serra.

