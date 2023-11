Nuovi aggiornamenti in arrivo su Street Fighter 6

By

Street Fighter 6, il popolare gioco di combattimento uscito a giugno, sta per ricevere un'altra serie di aggiornamenti. Capcom ha annunciato che sia Street Fighter 6 che il sistema Capcom ID saranno sottoposti a manutenzione stasera, 14 novembre, causando tempi di inattività temporanei per i giocatori.

A partire dalle 7:30 PST / 10:30 EST, i server andranno offline e dovrebbero essere di nuovo attivi alle 10:30 PST / 1:30 EST. Durante questo periodo di manutenzione, tutte le funzionalità online di Street Fighter 6 saranno inaccessibili, insieme al più ampio sistema Capcom ID utilizzato da vari altri giochi.

Sebbene il motivo esatto della manutenzione non sia stato rivelato, c'è la speranza che risolva il bug di SF6 che consente ad alcuni personaggi di sfruttare un Drive Gauge infinito durante le partite. Questo problema è stato motivo di frustrazione per molti giocatori e la community attende con impazienza una soluzione.

Man mano che diventano disponibili ulteriori informazioni, assicurati di rimanere sintonizzato su EventHubs per gli aggiornamenti su questa manutenzione e possibilmente anche per il rilascio delle note sulla patch. Capcom resta impegnata a fornire la migliore esperienza di gioco possibile per Street Fighter 6, e questa prossima manutenzione è un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo.

Grazie per la pazienza dimostrata mentre Capcom lavora per garantire un gameplay fluido e corretto a tutti gli appassionati di Street Fighter. Ti aspettano aggiornamenti entusiasmanti, quindi preparati a tornare a combattere e mostrare le tue abilità!

