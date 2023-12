Capcom interviene per risolvere i problemi di connettività di Street Fighter 6

By

Capcom ha preso atto dei diffusi problemi di connettività in Street Fighter 6 e ha annunciato una manutenzione di emergenza del server per affrontare il problema. L'azienda è impegnata a risolvere gli errori di comunicazione che hanno afflitto il gioco dal recente aggiornamento di Outfit 3.

Prevista per iniziare alle 10:1 PST / 11:30 EST e continuare fino alle 2:30 PST / XNUMX:XNUMX EST, la manutenzione del server mira a correggere i problemi in corso. Tuttavia, la durata potrebbe essere soggetta a modifiche in base ai progressi compiuti durante il processo.

L’importanza di questi problemi ha portato Capcom a prendere la difficile decisione di rinviare l’attesissimo evento Capcom Pro Tour 2023 in Giappone, nonché la finale regionale di World Warrior UK e Irlanda. L'impatto è stato avvertito dai giocatori di tutto il mondo, che hanno riscontrato difficoltà nel connettersi con gli altri durante il gioco.

Sebbene l'obiettivo principale di questa manutenzione sia risolvere gli errori di comunicazione, vale la pena notare che ci sono ulteriori preoccupazioni sollevate dai giocatori. Uno di questi problemi è l'apparente bug nella mossa Super di Zangief, che potrebbe richiedere un aggiornamento futuro per essere risolto.

Capcom riconosce la pazienza della community di Street Fighter e ringrazia i fan per il loro supporto durante questo periodo difficile. L'azienda continua il suo impegno nel fornire un'esperienza di gioco fluida e divertente per tutti i giocatori.

Per gli ultimi aggiornamenti sulla manutenzione del server e ulteriori annunci da Capcom, i giocatori possono seguire l'account Twitter ufficiale di Street Fighter. Gli sforzi continui per migliorare la connettività in Street Fighter 6 sottolineano l'impegno di Capcom nel garantire la longevità e il successo continuo del gioco.