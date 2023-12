Una nuova straordinaria specie di “ragno marino” è stata scoperta nelle profondità del Mare di Ross vicino all’Antartide. Chiamata Austropallene halanychi, questa creatura unica è stata portata in superficie nel gennaio 2013 durante una pesca a strascico da parte del RVIB Nathaniel B. Palmer. L'esemplare, conservato in etanolo al 95%, è stato ora classificato come una specie nuova di zecca.

Questo ragno marino si distingue dai suoi simili per le sue chele relativamente grandi, che ricordano quelle dei granchi. Questi chelifori, che fungono da piccole braccia della creatura, hanno una caratteristica distintiva: i loro artigli si chiudono completamente senza che rimanga spazio visibile tra le dita fisse e mobili. Gli scienziati hanno identificato questa come una caratteristica cruciale che differenzia l'A. halanychi da altre specie di Austropallene.

Misurando più grande di un ragno marino medio, questa creatura intrigante vanta gambe che si estendono per 1.2 pollici. Tuttavia, non è il più grande del suo genere, poiché alcune specie di ragni marini hanno zampe che si estendono per oltre mezzo metro. Queste zampe svolgono molteplici ruoli per A. halanychi: non solo facilitano la respirazione, ma sono anche essenziali per l'accoppiamento.

La scoperta di grandi organi riproduttivi nell'esemplare catturato indica che A. halanychi è femmina e trasporta uova pronte per la riproduzione. Questa scoperta supporta ulteriormente la convinzione dei ricercatori secondo cui questo ragno marino è una specie completamente nuova.

I ragni marini, che rientrano nella classificazione degli artropodi, sono noti per il loro esoscheletro segmentato, gli arti articolati e il guscio di chitina. Con oltre 1,300 specie conosciute, possono essere trovati in varie regioni del mondo. Sebbene i ragni marini siano stati erroneamente associati a ragni e aracnidi, presentano differenze nette. Una caratteristica distintiva è la struttura delle gambe, con la maggior parte delle specie che possiede quattro paia di zampe che camminano che possono estendersi ben oltre i loro corpi.

I ragni marini sono principalmente predatori e si nutrono di una serie di creature marine come le spugne. Possono persino stabilire rapporti parassitari con gli anemoni di mare, nutrendosi inserendo la loro proboscide nei loro ospiti. Anche se i loro habitat variano, i ragni marini sono in grado di sopravvivere a profondità considerevoli, fino a 23,000 piedi.

La scoperta dell'Austropallene halanychi amplia la nostra conoscenza della biodiversità nelle acque antartiche. Questa creatura enigmatica funge da testimonianza delle forme di vita intriganti e diversificate che popolano le profondità dei nostri oceani.