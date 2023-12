I dirigenti bancari esprimono cautela mentre si avvicinano al 2024

By

I dirigenti bancari presenti alla Conferenza sui servizi finanziari statunitensi di Goldman Sachs a Manhattan hanno segnalato un approccio cauto mentre discutevano delle prospettive future per il settore. Pur riconoscendo la resilienza dell’economia statunitense, i dirigenti hanno sottolineato la probabilità di continue perdite sui prestiti e hanno sollecitato moderazione nel considerare le prospettive per il 2024.

David Solomon, CEO di Goldman Sachs, ha riflettuto sulle sfide che le istituzioni finanziarie dovranno affrontare nel 2023, tra cui una crisi bancaria regionale, un improvviso aumento dei tassi di interesse e rischi geopolitici. Pur esprimendo ottimismo su un potenziale atterraggio morbido per l’economia statunitense, Solomon ha sottolineato la necessità di cautela mentre la sua azienda si avvicina al 2024.

Il CEO della Bank of America Brian Moynihan, d’altro canto, ha assunto una posizione più definitiva sullo stato dell’economia, affermando che è entrata in un atterraggio morbido e che è ben posizionata. Secondo Moynihan, i dati della Bank of America riflettono un ritmo più lento di crescita della spesa dei consumatori, pari a circa il 4%, rispetto alla crescita del 9% osservata tra il 2021 e il 2022. Ha attribuito questo cambiamento a una ridotta propensione al credito tra i consumatori piuttosto che a un rischio di credito. .

Guardando al futuro, Moynihan ha previsto che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse due o tre volte nel prossimo anno e quattro volte nel 2025. Ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio nella lotta contro l’inflazione, affermando che, mentre i tassi dovrebbero rimanere più alti, la battaglia contro l’inflazione non dovrebbe avvenire a scapito di altri fattori economici.

Mentre i dirigenti bancari si avvicinano al 2024, il loro tono cauto evidenzia le continue incertezze e sfide all’interno del settore bancario. Pur riconoscendo gli indicatori economici positivi, restano consapevoli dei rischi potenziali e della necessità di prudenza in futuro.