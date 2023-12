Tekken 8 svela il gameplay dinamico di Steve Fox

Tekken 8, l'attesissimo gioco di combattimento, ha già rivelato il suo intero roster di base ai fan entusiasti. L'entusiasmo ha raggiunto un livello completamente nuovo quando Bandai Namco ha mostrato per la prima volta il gameplay di Steve Fox in un video accattivante sul proprio canale YouTube ufficiale.

Conosciuto per la sua abilità nel pugilato, Steve Fox utilizza uno stile di combattimento unico che ruota esclusivamente attorno al lancio di pugni potenti. Mentre alcuni potrebbero presumere che la sua mancanza di calci lo metta in una posizione di svantaggio, Steve compensa con una serie di pugni avanzati che gli permettono di ridurre rapidamente la distanza con gli avversari.

Dopo aver fatto il suo debutto in Tekken 4, Steve Fox è diventato un personaggio fondamentale, impreziosendo finora tutti i giochi Tekken principali. Tuttavia, il suo viaggio nella serie va ben oltre i suoi incontri sul ring.

Il passato di Steve rivela la storia intrigante di un pugile britannico adottato in giovane età. Sorprendentemente, in seguito è stato rivelato che è il figlio biologico di Nina Williams, sebbene il suo concepimento fosse artificiale.

Nonostante nutra la speranza di stabilire un legame con la sua madre biologica, Nina non riconosce Steve, lasciandolo scoraggiato e demotivato. Per fortuna, i suoi amici Paul Phoenix e Marshall Law vengono in suo aiuto, incoraggiandolo a partecipare a un torneo insieme a loro. Concludono un accordo, accettando di condividere il premio in denaro se qualcuno di loro riuscirà ad arrivare in cima.

Invece di seguire il percorso convenzionale di allenamento in montagna con i suoi compagni, Steve si imbarca in una ricerca per scoprire un nuovo stile di combattimento che amplificherà le sue abilità e gli garantirà un vantaggio nel torneo.

Il trailer del gameplay di Steve Fox in Tekken 8 mostra le sue incredibili mosse, lasciando i fan sbalorditi dalla sua agilità e potenza. Guarda il video qui sotto per un'emozionante anteprima del maestro della boxe in azione.

Domande frequenti

1. Steve Fox è in grado di usare solo pugni in Tekken 8?

Sì, lo stile di combattimento di Steve Fox ruota principalmente attorno alla boxe, facendo dei pugni la sua principale forma di attacco. Tuttavia, possiede vari pugni avanzati che lo aiutano a coinvolgere efficacemente gli avversari a distanza ravvicinata.

2. Steve Fox sarà presente in tutti i giochi principali di Tekken?

Finora Steve Fox è stato una presenza costante in ogni gioco principale di Tekken, rendendolo un personaggio amato e popolare tra i fan.

3. Qual è il retroscena di Steve Fox?

Il retroscena di Steve Fox rivela che è un pugile britannico adottato in giovane età. Successivamente scopre di essere il figlio biologico di Nina Williams, sebbene il suo concepimento sia avvenuto sinteticamente.

4. In che modo il mancato riconoscimento di Steve Fox da parte della madre naturale incide sulla sua motivazione?

Nina Williams non riconosce Steve Fox come suo figlio, il che influenza profondamente la motivazione e il senso di identità di Steve. Tuttavia, con il supporto e l'incoraggiamento dei suoi amici, Paul Phoenix e Marshall Law, Steve trova la determinazione per partecipare a un torneo e mettersi alla prova.

5. Qual è l'approccio di Steve Fox alla formazione?

Mentre i suoi amici optano per il tradizionale allenamento in montagna, Steve decide di intraprendere la propria strada e cerca un nuovo stile di combattimento. Questa scelta riflette la sua ambizione di migliorare ulteriormente le sue capacità e scoprire nuove tecniche che gli daranno un vantaggio nel torneo.