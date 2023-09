SteelSeries presenta le straordinarie cuffie wireless Nova 7 bianche

SteelSeries ha recentemente annunciato il rilascio di una nuova versione bianca delle sue acclamate cuffie wireless Nova 7. Conosciute per la loro qualità eccezionale, la linea di cuffie Nova ha costantemente offerto prestazioni eccezionali.

Le cuffie bianche Nova 7, presentate il 12 settembre 2023, hanno catturato l'attenzione con il suo straordinario fascino estetico. Questa nuova aggiunta integra le varianti nere precedentemente rilasciate delle cuffie Nova 7, creando un look più coerente per i giocatori che utilizzano console Xbox Series S o PS5.

Disponibili in due varianti, Nova 7X per i giocatori Xbox e Nova 7P per gli appassionati di PS5, queste cuffie wireless non si limitano ai giochi su console. Sono compatibili anche con i PC, rendendoli opzioni versatili per i giocatori su piattaforme diverse.

SteelSeries ha inviato campioni delle cuffie bianche Nova 7, consentendo ai tester di valutare la qualità e l'esperienza in prima persona. Rispetto alle precedenti cuffie Arctis 7, le Nova 7X bianche mostravano un colore bianco più vibrante, attirando immediatamente l'attenzione.

Ciò che rende Nova 7 ancora più desiderabile è la sua compatibilità con gli Arctis Nova Booster Pack. Questi pacchetti offrono una gamma di colori per la fascia degli occhiali da sci e le etichette degli altoparlanti, consentendo agli utenti di personalizzare le proprie cuffie in base alle proprie preferenze.

Le cuffie bianche Arctis Nova 7 sono ora disponibili per l'acquisto su Amazon e sul sito Web SteelSeries nelle varianti Xbox e PlayStation. Che tu sia un giocatore su console o utilizzi un PC, queste cuffie rappresentano un aggiornamento utile e un'aggiunta elegante a qualsiasi configurazione di gioco.

Fonte:

– Dylan Horetski su Dexerto (2023/09/12)

– Sito web di SteelSeries