Ottieni Desolate gratuitamente su Steam prima che scada il tempo

Se sei un fan dei giochi horror e di sopravvivenza, ecco la tua occasione per ottenere un nuovo gioco gratuitamente su Steam. Desolate, un gioco survival horror cooperativo, è già disponibile per il download, ma dovrai agire in fretta. L'offerta scade tra sole 6 ore.

Desolate è ambientato sulla misteriosa isola di Granichny, che due anni fa è stata colpita da un disastro sconosciuto. Nei panni di uno dei quattro giocatori, dovete lavorare insieme per affrontare i pericoli dell'isola e scoprire la verità dietro la catastrofe. Raccogli risorse per migliorare il tuo personaggio e aumentare le tue possibilità di sopravvivenza.

Sebbene Desolate tragga ispirazione da titoli popolari come STALKER e Fallout, non riesce a raggiungere il loro livello di qualità. Le recensioni di Steam sono state contrastanti, con solo il 68% delle 6,019 valutazioni positive. Molti giocatori hanno espresso disappunto nei confronti dell'IA, del sistema di infortuni che non mantiene le promesse e dell'assenza del sistema meteorologico durante la fase di accesso anticipato.

Nonostante i suoi difetti, vale comunque la pena provare Desolate, soprattutto perché non ti costerà un centesimo. Se sei interessato ad aggiungere questo gioco alla tua libreria Steam, vai al sito Web Fanatical. Fanatical è un sito che vende chiavi di gioco e offre anche giochi gratuiti per aumentare la propria visibilità. Visita semplicemente la pagina Desolate su Fanatical, seleziona la casella per iscriverti alla loro newsletter, collega il tuo account Steam e riceverai immediatamente la tua chiave gratuita.

A differenza delle prove gratuite del fine settimana, Desolate rimarrà nella tua libreria anche dopo la fine della promozione. Quindi affrettati e prendi la tua copia gratuita di Desolate su Steam prima che scada il tempo. Non perdere questa occasione di provare l'orrore e il brivido di sopravvivere sull'isola di Granichny.