Uomo di Statesville arrestato per reati di droga e possesso di armi

Un uomo di Statesville è stato arrestato con l'accusa di droga e possesso di un'arma di distruzione di massa, come riportato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Iredell.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto informazioni tramite un'app sulla presenza di narcotici in una residenza nell'isolato 200 di Snow Creek Road. Due agenti hanno risposto sul posto e hanno parlato con tre persone che vivevano lì. Durante la conversazione è stato scoperto l'armamentario della droga. È stato ottenuto un mandato di perquisizione e gli investigatori della narcotici sono stati chiamati a collaborare alla perquisizione dell'abitazione.

La perquisizione ha portato alla luce metanfetamine, pillole da prescrizione, cera di marijuana, un'arma di distruzione di massa e altri accessori legati alla droga. Di conseguenza, due individui, Wendy Benfield, 53 anni, e Samuel Price, 49 anni, sono stati arrestati per vari reati legati alla droga. Sono stati trasportati al centro di detenzione. Al terzo residente è stata emessa una denuncia per possesso di accessori per uso di droga a base di marijuana.

Benfield è accusato di possesso criminale di metanfetamine, reato di manutenzione di un veicolo per la vendita o l'uso di una sostanza controllata, reato di possesso di una sostanza controllata dalla Tabella III e reato di possesso di accessori per la droga. Price, invece, è accusato di possesso criminale di armi di distruzione di massa e di possesso illecito di accessori per la droga. Ad entrambi gli individui è stata emessa un'obbligazione garantita da $ 7,500.

L'udienza del caso è prevista in tribunale a Statesville l'8 gennaio 2024.

Questo incidente evidenzia i continui sforzi delle forze dell’ordine per reprimere i reati di droga e il possesso illegale di armi. I progressi tecnologici dell'ufficio dello sceriffo della contea di Iredell, come la loro app, si sono rivelati utili nel ricevere informazioni su attività criminali. Questo arresto serve a ricordare la continua necessità di vigilanza nella lotta ai crimini legati alla droga e nella sicurezza delle comunità.